İcra memurlarının babasından aldığı küçük kız için Bakanlık devreye girdi

Dün babasının kucağından zorla alınan küçük kızın görüntüleri herkesin yüreğini yakmıştı. olay sonrası bakanlık harekete geçti.
Velayeti annesinde olan 10 yaşındaki Yağmur’un icra memurlarınca zorla babasının elinden alınmasıyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı. Bakanlık davaya müdahil olunacağını duyurdu. Bu arada boşanmış çiftlerin çocuklarının icra dairesi aracılığıyla teslimi işlemleri, yeni yasama yılında TBMM'ye sevk edilecek kanun teklifi ile sona ereceği belirtildi.
AİLE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan olayla ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla, İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili başlatılan incelemenin tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya Bakanlığımız adına müdahil olunacaktır. Çocuğumuzun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun kapsamında önleyici ve destekleyici tedbir kararları ile desteklenmesi, özellikle Çocuk ve Ergen Psikiyatristi tarafından çocuğun durumunun gözlemlenmesi sağlanacaktır. İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri ve Hukuk Hizmetleri Birimleri ile koordineli olarak vakanın takibi sağlanacak, süreçten çocuğumuzun olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm yasal önlemler alınacaktır. Ayrıca, ‘çocukların icra yoluyla teslimi’ konusunda, mevcut kanunun değişimi hususunda Adalet Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin çocuklarının icra daireleri aracılığıyla teslim alınması sürecinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili ayırıntılar belli oldu.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programında, icra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisine yönelik ilamların icra sistemi dışına çıkarılarak, ücretsiz gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yapılması da yer aldı.
Yeni yasama yılının başlamasıyla TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen konulardan ilkinin çocuk teslimi olacağı öğrenildi.
Kurulması planlanan ve hazırlık çalışmaları devam eden yeni sistemde, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisi işlemleri, icra daireleri yerine bu amaçla oluşturulacak özel merkezler aracılığıyla yapılacak.
"Çocuk Teslim Merkezi" adını alacak merkezler, bu tür işlemleri yürütecek. Böylece, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin icra daireleri aracılığıyla yapılması sona erecek. Bu konuda İcra ve İflas Kanununda yer alan hükümler de yürürlükten kaldırılacak.
Öte yandan çocuğun yüksek yararı doğrultusunda teslim sırasında psikolog ve pedagog gibi uzmanlar ile eğitimciler de hazır bulunacak. Çocuk teslimi yerleri, çocuğun yüksek yararı gözetilerek belirlenecek kreş, okul ve adli görüşme odaları gibi alanlar olacak.
Çocuk teslimi sırasında kolluk görevlileri yer almayacak. Zorunlu durumlarda istisnai olarak kolluk görevlilerinden destek alınabilecek.
Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulması kararına aykırı hareket edenler, çocuğu teslim edene kadar tazyik hapsi ile cezalandırılacak.
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki
ABD'den yeni yaptırım tehdidi!
Doktorlar uyardı! İYİ Parti'den istifa etti
Dünyanın gözü orada! Flaş 'Türkiye' açıklaması
AK Parti'den 'erken yerel seçim' açıklaması
Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'
Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum