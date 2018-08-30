İcra memurlarının babasından aldığı küçük kız için Bakanlık devreye girdi

Dün babasının kucağından zorla alınan küçük kızın görüntüleri herkesin yüreğini yakmıştı. olay sonrası bakanlık harekete geçti.

Velayeti annesinde olan 10 yaşındaki Yağmur’un icra memurlarınca zorla babasının elinden alınmasıyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı. Bakanlık davaya müdahil olunacağını duyurdu. Bu arada boşanmış çiftlerin çocuklarının icra dairesi aracılığıyla teslimi işlemleri, yeni yasama yılında TBMM'ye sevk edilecek kanun teklifi ile sona ereceği belirtildi.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan olayla ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla, İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili başlatılan incelemenin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya Bakanlığımız adına müdahil olunacaktır. Çocuğumuzun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun kapsamında önleyici ve destekleyici tedbir kararları ile desteklenmesi, özellikle Çocuk ve Ergen Psikiyatristi tarafından çocuğun durumunun gözlemlenmesi sağlanacaktır. İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri ve Hukuk Hizmetleri Birimleri ile koordineli olarak vakanın takibi sağlanacak, süreçten çocuğumuzun olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm yasal önlemler alınacaktır. Ayrıca, ‘çocukların icra yoluyla teslimi’ konusunda, mevcut kanunun değişimi hususunda Adalet Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”