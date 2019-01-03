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İcra Müdürü ve 2 kardeşi 'zimmet' suçlamasıyla gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 14:23 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR 6'ncı İcra Müdürü S.D.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR 6'ncı İcra Müdürü S.D. ile 2 kardeşi, zimmete para geçirdiği iddiasıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında zimmetine para geçirdiği ve İstanbul iline gittiği tespit edilen Eskişehir 6'ncı İcra Müdürü S.D'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
S.D. ve 2 kardeşi, İstanbul'da saklandıkları bir evde İstanbul ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.D. ve 2 kardeşinin Eskişehir'e getirileceği öğrenildi.

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