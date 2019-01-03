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İcra müdürünün zimmetine para geçirdiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 11:50 | Son Güncelleme

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Eskişehir 6. İcra Müdürü ile 2 kardeşi İstanbul ve Eskişehir polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "zimmetine para geçirdiği" iddia edilen 6. İcra Müdürü ile 2 kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında zimmetine para geçirdiği ve kentten ayrıldığı belirlenen şüpheli S.D'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla S.D. ve 2 kardeşi saklandıkları evde yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirileceği öğrenildi.

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3 gözaltı Eskişehir icra müdürü zimmet

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