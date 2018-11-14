Harç ve masraflar da elektronik ortamda ödendikten sonra güvenli elektronik imzayla onaylanarak sisteme kaydedilecek. Bu işlemlerin ardından icra takibi sisteme kayıt anında başlamış sayılacak.

Teklifin yasalaşmasıyla, elektrik, su, telefon ve doğal gaz gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarının icra takipleri için Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde Merkezi Takip Sistemi kurulacak.

AK Parti milletvekillerinin dün TBMM'ye ilettiği "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi"nde, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına yönelik ilamsız icra takiplerinde, haciz aşamasına kadar yapılması gereken işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı.

KEMAL KARADAĞ - AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin yasalaşmasıyla, elektrik, su, telefon ve doğal gaz gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklara ilişkin icra takiplerinin elektronik ortamda yapılması dönemi başlayacak.

Ödeme ihtarı ve tebliğe ilişkin zarf bilgileri, Merkezi Takip Sistemi üzerinden PTT'ye iletilecek. Söz konusu evrakın çıktılarını alacak PTT, ödeme talebini borçluya tebliğ edecek.

Takip konusu borç ile takip harç ve masrafları, borçlu tarafından süresinde Merkezi Takip Sistemi'ndeki alacaklıya ait ve sistemle ilişkilendirilmiş hesap numarasına ödendiğinde açılan icra takibi sona erecek, bu işlemin ardından dosya kapanacak.

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- Evrakın elden tesliminde takip talebine ret

Öte yandan, söz konusu alacaklara ilişkin, avukatla takip edilen ilamsız icra takiplerinin elektronik ortam yerine evrakın elden teslimiyle yapılmak istenmesi halinde takip talebi icra dairelerince reddedilecek.

Borçlu, ödeme ihtarına ilişkin herhangi bir icra dairesine veya Merkezi Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanarak itiraz edebilecek.

İtiraz halinde alacaklı, itirazın hükümden düşürülmesini ilgili mahkemeden isteyebilecek.

Takibin kesinleşmesi ve borcun ödenmemesi halinde, cebri icra işlemleri yetkili icra dairesinde İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince sürdürülecek.

Kanun kapsamındaki alacaklar bakımından haciz aşamasına kadar olan takip işlemlerinin fiziki ortam yerine elektronik ortamda yapılmasıyla icra dairelerinin iş yükü azaltılacak.

Düzenlemeyle icra hizmetlerinin basit, hızlı ve ucuz bir şekilde yapılarak vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenecek.

