HABER

İcra takiplerinde "elektronik dönem"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

AK Parti'nin kanun teklifinin yasalaşmasıyla, elektrik, su, telefon ve doğal gaz gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklara ilişkin icra takipleri elektronik ortamda yapılacak - Böylece, icra dairelerinin iş yükü azaltılacak, icra hizmetleri basit, hızlı ve ucuz bir şekilde yürütülecek

KEMAL KARADAĞ - AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin yasalaşmasıyla, elektrik, su, telefon ve doğal gaz gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklara ilişkin icra takiplerinin elektronik ortamda yapılması dönemi başlayacak.

AK Parti milletvekillerinin dün TBMM'ye ilettiği "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi"nde, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına yönelik ilamsız icra takiplerinde, haciz aşamasına kadar yapılması gereken işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı.

Teklifin yasalaşmasıyla, elektrik, su, telefon ve doğal gaz gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarının icra takipleri için Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde Merkezi Takip Sistemi kurulacak.

Düzenleme kapsamında, alacaklı avukatı, para alacaklarıyla ilgili icra takibini Merkezi Takip Sistemi'ndeki talep formunu doldurarak başlatacak.

Harç ve masraflar da elektronik ortamda ödendikten sonra güvenli elektronik imzayla onaylanarak sisteme kaydedilecek. Bu işlemlerin ardından icra takibi sisteme kayıt anında başlamış sayılacak.

Ödeme ihtarı ve tebliğe ilişkin zarf bilgileri, Merkezi Takip Sistemi üzerinden PTT'ye iletilecek. Söz konusu evrakın çıktılarını alacak PTT, ödeme talebini borçluya tebliğ edecek.

Takip konusu borç ile takip harç ve masrafları, borçlu tarafından süresinde Merkezi Takip Sistemi'ndeki alacaklıya ait ve sistemle ilişkilendirilmiş hesap numarasına ödendiğinde açılan icra takibi sona erecek, bu işlemin ardından dosya kapanacak.
\

- Evrakın elden tesliminde takip talebine ret

Öte yandan, söz konusu alacaklara ilişkin, avukatla takip edilen ilamsız icra takiplerinin elektronik ortam yerine evrakın elden teslimiyle yapılmak istenmesi halinde takip talebi icra dairelerince reddedilecek.

Borçlu, ödeme ihtarına ilişkin herhangi bir icra dairesine veya Merkezi Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanarak itiraz edebilecek.

İtiraz halinde alacaklı, itirazın hükümden düşürülmesini ilgili mahkemeden isteyebilecek.

Takibin kesinleşmesi ve borcun ödenmemesi halinde, cebri icra işlemleri yetkili icra dairesinde İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince sürdürülecek.

Kanun kapsamındaki alacaklar bakımından haciz aşamasına kadar olan takip işlemlerinin fiziki ortam yerine elektronik ortamda yapılmasıyla icra dairelerinin iş yükü azaltılacak.

Düzenlemeyle icra hizmetlerinin basit, hızlı ve ucuz bir şekilde yapılarak vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenecek.

PARTNERÖdül gecesinde şıklık yarışıÖdül gecesinde şıklık yarışı
Eminönü'nde asırlık han Pisa Kulesi gibi eğiliyorEminönü'nde asırlık han Pisa Kulesi gibi eğiliyor
'Gen havuzumuz değişiyor''Gen havuzumuz değişiyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Ankara İcra Dairesi Merkezi Takip Sistemi

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük kıza camide dehşeti yaşatmıştı! Tacizci imam için flaş karar

Küçük kıza camide dehşeti yaşatmıştı! Tacizci imam için flaş karar

Fatih Altaylı'dan kendisine mektup yazan Adnan Oktar'a: Bana bir daha yazayım deme!

Fatih Altaylı'dan kendisine mektup yazan Adnan Oktar'a: Bana bir daha yazayım deme!

Eminönü'nde asırlık Liman Han, Pisa Kulesi gibi eğiliyor

Eminönü'nde asırlık Liman Han, Pisa Kulesi gibi eğiliyor

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Kulisleri sarsacak iddia! Melih Gökçek Erdoğan'a isim verdi

Kulisleri sarsacak iddia! Melih Gökçek Erdoğan'a isim verdi

Sivas Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken paylaşım: Gençler beni bulun

Sivas Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken paylaşım: Gençler beni bulun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.