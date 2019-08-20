HABER

İcra ve Zabıt Katipliği sınavında uzun kuyruklar oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavına girmek için sabah saatlerinden itibaren İstanbul Adalet Sarayı’nda uzun kuyruklar oluşturdu.

İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavına girmek için sabah saatlerinden itibaren İstanbul Adalet Sarayı’nda uzun kuyruklar oluşturdu. 2 bin 191 adayın katıldığı sınav sonucunda sözlü mülakata girecek adaylar arasından 97 zabit katibi ve 201 icra katibi göreve başlayacak.
İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen sözleşmesi icra ve zabıt katipliği uygulama sınavında ter döktü. 2 bin 191 adayın katıldığı sınav için adliyeye gelen adaylar, yoğun bir kalabalığın oluşmasına neden olurken, beraberlerinde getirdikleri klavyeler ile sınav saatine kadar çalıştı. Adaylar, 3 dakika içerisinde en az 90 kelimeyi doğru yazdıkları takdirde sınavda başarılı sayılacak ve sözlü mülakata kazanmaya hak kazanacak.
298 katip göreve başlayacak
Uygulamalı sınavın sonunda başarılı olan 201 icra katibi için 603 kişi, 97 zabıt katibi için ise 291 kişi sözlü mülakata çağırılacak. Sözlü mülakatta başarılı olanlar arasından İstanbul Adalet Sarayı için 80, Silivri için 14, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi için 3 olmak üzere toplam 97 zabıt katibi ile İstanbul Adalet Sarayı için 178, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 20, Silivri Adliyesi için 2, Çatalca Adliyesi için ise 1 kişi olmak üzere 201 icra katibi göreve başlayacak.
‘En az 90 kelime’
Sınava girmek için sabah saatlerinde adliyeye gelen Merve Çelik, “KPSS çalıştığım için çok fazla çalışamadım. 3 haftalık bir çalışma sürem var. Sınavda uygulama metni çıkacak ama hangi metnin çıkacağını bilmiyoruz. Metinler kurayla belirleniyor diye biliyorum. En az 90 kelime yazmamız gerekiyor ama ne kadar yüksek yazarsanız o kadar iyi. Süre 3 dakika” ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu
Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralıKamyonla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyorİzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.