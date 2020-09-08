İcra yoluyla çıkartılan kiracı dükkanın giriş çerçevesini söküp, perde takarak kayıplara karıştı

Karabük’te, 2015’te kiraladığı dükkanın kirasını ödemeyen kiracıyı icra yoluyla çıkarabilen dükkan sahibi, kiracının dükkanı boşaltırken zarar verdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Coşkun, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi’nde bulunan dükkanını 2015 yılında Altuğ G.’ye kiraya verdi.

Perde üzerine dükkanı işleten ve iki yıl kira ödeyen Altuğ G., son 3 yıldır kira ödemedi. A.G’nin 3 yıllık 180 bin lira kira borcu birikirken, Coşkun kiracıdan borcunu ödeyerek dükkanı boşaltmasını istedi. Ancak kiracıyla anlaşamayan Coşkun, icra yoluyla Altuğ G.’yi çıkardı. Pazar günü dükkanı boşaltan A.G; kalebodur, fayans ve duvarlar ile lavabolara zarar verirken, iş yerinin kapısını da sökerek alıp gitti.

Pazartesi günü iş yerine gelen Coşkun, dükkanın kapısı olmadığını ve içeride büyük bir zarar olduğunu görünce avukatını arayarak kiracıdan şikayetçi oldu.

"Giriş kapısını alıp gitmişler"

Coşkun, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, büyük zarara uğradığını söyledi.

Büyük bir terbiyesizlik olduğunu ifade eden Coşkun, "2015 yılında burayı kiraya verdik. 5 senelik kiracımızdı. Ben böyle bir şey görmedim. Giriş kapısını alıp gitmişler. İçerideki kapıları alıp gitmişler. Lavaboları kırmışlar. Mermerleri, fayansları kırmışlar. Bilerek bir zarar var. Elektrik kablolarını tamamen sökmüşler. Binamın kullanılmaması için ne gerekiyorsa yapmışlar. Kendilerinden şikayetçiyiz. Durumu adli makamlara söyleyeceğiz. Şu olay Karabük’teki esnafın yüz karası" dedi.