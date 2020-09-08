HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İcra yoluyla çıkartılan kiracı dükkanın giriş çerçevesini söküp, perde takarak kayıplara karıştı

İcra yoluyla çıkartılan kiracı dükkanın giriş çerçevesini söküp, perde takarak kayıplara karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 17:26 | Son Güncelleme

Karabük’te, 2015’te kiraladığı dükkanın kirasını ödemeyen kiracıyı icra yoluyla çıkarabilen dükkan sahibi, kiracının dükkanı boşaltırken zarar verdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Coşkun, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi’nde bulunan dükkanını 2015 yılında Altuğ G.’ye kiraya verdi.Perde üzerine dükkanı işleten ve iki yıl kira ödeyen Altuğ G., son 3 yıldır kira ödemedi.

Karabük’te, 2015’te kiraladığı dükkanın kirasını ödemeyen kiracıyı icra yoluyla çıkarabilen dükkan sahibi, kiracının dükkanı boşaltırken zarar verdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Coşkun, Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi’nde bulunan dükkanını 2015 yılında Altuğ G.’ye kiraya verdi.
Perde üzerine dükkanı işleten ve iki yıl kira ödeyen Altuğ G., son 3 yıldır kira ödemedi. A.G’nin 3 yıllık 180 bin lira kira borcu birikirken, Coşkun kiracıdan borcunu ödeyerek dükkanı boşaltmasını istedi. Ancak kiracıyla anlaşamayan Coşkun, icra yoluyla Altuğ G.’yi çıkardı. Pazar günü dükkanı boşaltan A.G; kalebodur, fayans ve duvarlar ile lavabolara zarar verirken, iş yerinin kapısını da sökerek alıp gitti.
Pazartesi günü iş yerine gelen Coşkun, dükkanın kapısı olmadığını ve içeride büyük bir zarar olduğunu görünce avukatını arayarak kiracıdan şikayetçi oldu.

"Giriş kapısını alıp gitmişler"
Coşkun, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, büyük zarara uğradığını söyledi.
Büyük bir terbiyesizlik olduğunu ifade eden Coşkun, "2015 yılında burayı kiraya verdik. 5 senelik kiracımızdı. Ben böyle bir şey görmedim. Giriş kapısını alıp gitmişler. İçerideki kapıları alıp gitmişler. Lavaboları kırmışlar. Mermerleri, fayansları kırmışlar. Bilerek bir zarar var. Elektrik kablolarını tamamen sökmüşler. Binamın kullanılmaması için ne gerekiyorsa yapmışlar. Kendilerinden şikayetçiyiz. Durumu adli makamlara söyleyeceğiz. Şu olay Karabük’teki esnafın yüz karası" dedi.

"Kapı yok ki anahtarı teslim etsin"
"İki yıl boyunca borçlarını ödemediklerinden icra vasıtasıyla çıkarttık" diyen Coşkun, şunları kaydetti:
"İcra geldi, malları tespit ederken bizden 10 günlük müsaade istedi. Pazartesi günü anahtarı teslim etmesi gerekirdi. Kapı yok ki anahtarı teslim etsin. Çekti gitti. Birde buradaki malların hepsini pazar günü kırmış. Polis ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Burada resmen hırsızlık var."
Dükkan içerisinde 100 bin TL zarar olduğunu söyleyen Coşkun, "180 bin TL alacağımız var. Yaklaşık 3 yıllık kirayı alamadık. Hem de bu şekilde malımıza zarar verdi. Bunlar utanmadan bir daha nasıl dükkan kiralayacaklar, nasıl esnaflık yapacaklar. Çok büyük bir terbiyesizlik yapılan" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Serik'te orman yangını: 5 hektar alan kül olduSerik'te orman yangını: 5 hektar alan kül oldu
2021 Rolls Royce Ghost tanıtıldı!2021 Rolls Royce Ghost tanıtıldı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
Herkesin içinde kucağına oturup...
Herkesin içinde kucağına oturup...
3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
İlginizi Çekebilir
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Diğer Haberler
Son dakika: İzmir'de tekstil fabrikasında yangın!
İzmir'de tekstil fabrikasında yangın!
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Abdulrehman Hamo etkisiz hale getirildi
PKK'nın kritik ismi öldürüldü
Serik'te orman yangını: 5 hektar alan kül oldu
Serik'te orman yangını: 5 hektar alan kül oldu
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için flaş uyarı!
Evinde kanlar içinde bulundu! Acı haber
Evinde kanlar içinde bulundu! Acı haber
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 328 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 328 kişi hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.