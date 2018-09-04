İcra yoluyla çocuklarını görmek isteyen anne dehşet saçtı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde boşanan çiftin çocuklarının velayeti babalarına verildi. 9 aydır eski eşinden ayrı yaşayan anne, yasal olarak çocuklarını görmek istedi. Temmuz ayında çocukların anneleriyle görüşme zamanı geldiğinde çocuklar annelerine gitmek istemedi. Baba, annelerinin yanına gitmek istemeyen çocuklarını bu yüzden görüşmeye göndermedi. Bunun üzerine anne ise, karakola giderek şikayetçi odu. Annenin şikayeti üzerine çocuklar, icra memurları tarafından haczedilerek zorla annelerine götürüldü. Çocukların bu haciz işlemi sorasın da gözyaşı dökmesi bir cep telefonuna kayıt edilmiş ve izleyenler tarafından da yürekleri dağlamıştı.

ANNE VE ARKADAŞLARI BİR OLUP OLAY ÇIKARDI

Kısa bir süre öncede tekrar çocuklarını görmek isteyen anne, çocuklarını göremeyince bu sefer çocuklarının kuzeni olan iş yerine gitti. Burada tartıştığı çocuklarının kuzenini ise darp etti. Çocuklarını zorla almak isteyen anne, iki kişiyle beraber çocukların kuzenini darp etti. Çocuklarını zorla almak isteyen anne, boşandığı eşinin yeğeni Sevil Erkan’a ait iş yerini iki kadınla birlikte bastı. İş yerini basan anne ve arkadaşları, Sevil Erkan’ı darp etti. Olay sonrasında açıklama yapan Sevil Erkan, öğlen iş yerine gelen D.E, N.Ç. ve F.Ç’nin kendisine saldırdığını iddia etti. Sevil Erkan, darp edildikten sonra hastaneye giderek darp raporu aldı. Kolundan yaralanan Sevil Erkan, ayrıca kolu sargıya alınarak hastaneden taburcu edildi. Olayın ardından polisi çağırıp tutanak tutturduğunu ve şikayetçi olduğunu belirten Erkan, “Cumartesi günü hiç arayıp sormadan karakola gidip, 'çocuklarımı bana göstermiyorlar' diyerek şikayet etti. Dün de iş yerimizi basıp beni darp ettiler” dedi.