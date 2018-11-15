İcradan otomobil aldı hayatının şokunu yaşadı!

Davacının, aracı, plaka veya şase numaralarını bir ekspere kontrol yükümlülüğü bulunmaksızın açık arttırmayla satın aldığı vurgulanan kararda, "Bu durumda devletin kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince davacıya karşı sorumluluğu doğmuş olup, çalıntı araç nedeniyle davacının ihale, aracı çekme, kasko ve tamir masrafları değerlendirildiğinde davacı bu masrafları aracın kendisinde kalacağına duyduğu güvenle yapmış olduğundan, davalının bu masraf kalemleri için de sorumluluğu bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

"Dava konusu edilen olayın çözümünün özel teknik bilgi gerektirdiği hususu da gözetildiğinde dava konusu aracın icra müdürlüğünce yapılan ihaleyle davacıya satılmasında icra müdürlüğünün herhangi bir kusurlu eylemi bulunmadığı" hükmüne varan üst mahkeme, yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

İSTİNAF NAHKEMESİ KARARI KALDIRDI İki tarafın da yaptığı istinaf başvurusu üzerine dosyayı değerlendiren Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi ise kararında, dava konusu araçta yapılan şase numarası değişikliğinin ancak alanında uzman kişilerce anlaşılabilecek nitelikte olduğuna dikkati çekti.

Makine Mühendisleri Odasına yönlendirildiğine değinen Oğuz, "Oradan da Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildim. Yapılan incelemede aracın çalıntı olduğu, bana satılan araç olmadığı anlaşıldı. Aracı Oto Hırsızlık Şube Amirliğine teslim ettim. Aracı satın alırken verdiğim, sigorta ve tamiri için harcadığım paralar bir yana araç üzerimde göründüğü için vergisini de ödemem gerekiyor." diye konuştu.

Yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için dava açtığını belirten Oğuz, Antalya'da yaşamasına rağmen Batman 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın her duruşmasına gittiğini söyledi.

AVUKATLIK VE GİDERLERİ DE ÖDEYECEK



Oğuz, otomobil için harcadığı yaklaşık 11 bin liranın gitmesinin yanı sıra 2 bin 800 liralık avukatlık ve 300 liralık dava giderlerinin de üzerine yüklendiğini savundu.

İstinaf mahkemesinin, aracın çalıntı olduğunu icra memurlarının değil, kendisinin bilmesi gerektiği hükmünde bulunduğuna dikkati çeken Oğuz, "İhaleyle satış yapılırken araca sadece beş dakika kadar bakıp incelememize müsaade ettiler. Bilirkişi bile olsam beş dakika içinde o aracın çalıntı olduğunu anlayamam. O beş dakikada bunu yapamadığım için suçlu benmişim." ifadesini kullandı.

Oğuz, kesin karar verilip dava dosyası kapatıldığı için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmaktan başka çaresinin kalmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

