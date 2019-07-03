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İcradan satılan arazisini alan baba- oğlu vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 12:47 | Son Güncelleme

DÜZCE'de oturan K.B., icra yoluyla satılan arazisini satın alan Mehmet Bakan ve oğlu Ali Bakan'ı av tüfeğiyle vurdu.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de oturan K.B., icra yoluyla satılan arazisini satın alan Mehmet Bakan ve oğlu Ali Bakan'ı av tüfeğiyle vurdu. Yaralanan baba ile oğlu tedaviye alınırken, kaçan K.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Düzce merkeze bağlı Nasırlı köyünde meydana geldi. K.B.'nin borçları nedeniyle arazisi icra yoluyla satışa çıktı. Mehmet Bakan da araziyi satın aldı. Mehmet Bakan, oğlu Ali Bakan ile birlikte sabah saatlerinde bahçenin otlarını biçmeye gitti. Mehmet ve Ali Bakan'ı arazide gören K.B., av tüfeğiyle baba- oğla ateş etmeye başladı. Mehmet Bakan başına, oğlu Ali Bakan ise bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri baba ve oğluna ilk müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan baba ve oğlu, tedavi altına alındı.

Jandarma, olayın ardından kaçan K.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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