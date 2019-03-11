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İcradan satılık 4 yıldızlı otel

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

Trabzon’un Yomra ilçesindeki 4 yıldızlı Aurum Otel, finans kurumlarına olan borçları sebebiyle icradan satışa çıkarıldı.Yomra ilçesi Yalı mevkiinde deniz manzaralı, 10 katlı, 135 odası bulunan 4 yıldızlı otel icradan satılığa çıkarıldı.

İcradan satılık 4 yıldızlı otel

Trabzon’un Yomra ilçesindeki 4 yıldızlı Aurum Otel, finans kurumlarına olan borçları sebebiyle icradan satışa çıkarıldı.
Yomra ilçesi Yalı mevkiinde deniz manzaralı, 10 katlı, 135 odası bulunan 4 yıldızlı otel icradan satılığa çıkarıldı. Trabzon Havalimanı’na 6 kilometre, şehir merkezine ise arabayla 20 dakika uzaklıkta olan otel, Karadeniz’e 850 metre mesafede yer alıyor. Otelde sauna, hamam, spor salonu ve masaj olanaklarının yanı sıra kapalı yüzme havuzu da bulunuyor. 3 yıl önce inşa edilen 10 katlı otel iki finans kurumuna olan borcu sebebiyle 9 milyon 125 bin TL bedel ile 19.03.2019 tarihinde ihaleye çıkacak. Toplam 13 bin 439 metrekare alana sahip olan otelin bir adet cadde cepheli kafeteryası bulunuyor. Konuyla ilgili bilgi veren icraburada.com sahibi Caner Çakı, ihalenin 19 Mart tarihinde gerçekleşeceğini belirterek, "İcradan birçok fırsat değişik şekillerde karşınıza çıkabiliyor. Bu tarz fırsatları değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Turizm de bölgenin yükselen değeri olan Trabzon’da böyle lüks bir otelin yarı fiyatına satışa çıkması yatırımcıların ilgisini çekecektir’’ dedi.

İcradan satılık 4 yıldızlı otel

İcradan satılık 4 yıldızlı otel

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