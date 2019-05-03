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İcradan satılık yarış atına, ikinci ihalede de alıcı çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 17:47 | Son Güncelleme

BURSA'daki Osmangazi Hipodromu'nda bulunan 7 yaşındaki 'Mademoiselle' isimli İngiliz atı, sahibinin borcu nedeniyle icradan satışa çıkarıldı.

Halil ÖZÇOBAN-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA'daki Osmangazi Hipodromu'nda bulunan 7 yaşındaki 'Mademoiselle' isimli İngiliz atı, sahibinin borcu nedeniyle icradan satışa çıkarıldı. Ancak 12 birinciliği olan at, bugün yapılan ikinci ihaleye de katılan olmaması üzerine satıştan düşürüldü. Türkiye’nin birçok ilindeki hipodromlarda yarışlara katılan 'Mademoiselle' isimli İngiliz atına, İstanbul'da bulunan sahibinin borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandı. 2014 yılından bu yana 81 yarışa katılan ve 12 kez birinci olan Mademoiselle, sahibine 717 bin 480 TL kazandırdı. Bursa 7'nci İcra Dairesi atın, icradan satışına karar verince, ilk ihale 16 Nisan günü Nilüfer ilçesindeki Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Hipodromu'nun 35'inci Blok'taki 9 No'lu ahırında gerçekleştirildi. Mademoiselle'nin 38 bin TL'den satışa çıkarıldığı ihaleye katılan olmadı. Bunun üzerine ihale 3 Mayıs gününe ertelendi. Bugün ikinci kez açılan ihaleye de katılan olmayınca at, satıştan düşürüldü. 'ÖLÜ BİR YATIRIM DEĞİL' Alacaklı avukatı Yusuf Yağız Yüce at üzerindeki haczin devam ettiğini ancak satışın düştüğünü belirterek, "İşlemleri yapmaya devam edeceğiz. Güzel bir hayvan, kendisine yazık olmasını istemiyoruz. İhaleye katılan olsaydı 37 bin 250 artı KDV’den satışa çıkacaktı. Gelir getiren bir at. İhaleye giren birileri olana kadar devam edeceğiz. Biz de bir an önce satıp, mutlu bir şekilde diğer sahiplerinde anne olmasını istiyoruz. Şampiyon bir at olduğu için yarışlarda koşma ihtimali var, kazandırması da iyi olduğu için yavruları da verimli koşabilecek. İngiliz saf kan bir at. Ölü bir yatırım değil. Hayvanın kapalı ahırda kalmasına, koşulların iyi gitmemesinden ötürü üzülüyoruz" dedi. Avukat Bulut Bağcı da atın kıymetli bir at olduğunu, söyledi.

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