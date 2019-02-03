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İcradan satın aldığı 163 çuval un, yediemin deposunda yok oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 10:57 | Son Güncelleme

BURSA 16’ncı İcra Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak satılan 163 çuval unu alan Ramazan Ömeroğlu (48), teslim almaya gittiği yediemin deposunda ürünü bulamadı.

İcradan satın aldığı 163 çuval un, yediemin deposunda yok oldu

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA 16’ncı İcra Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak satılan 163 çuval unu alan Ramazan Ömeroğlu (48), teslim almaya gittiği yediemin deposunda ürünü bulamadı. Un çuvallarını görmeden, teslim aldığına dair evrak imzalayan Ramazan Ömeroğlu'nun şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada icra memuru E.N. ve yediemin işletmecisi F.E. hakkında 'görevini kötüye kullanmak' ve 'sahtecilik' suçlarından dava açıldı.
Bursa 16’ncı İcra Müdürlüğü, bir borçtan dolayı haczedilen 163 çuval unu bir yediemine teslim etti. Unlar yediemin deposunda muhafaza altına alındı. Alacaklının zararının karşılanmasını istemesi üzerine İcra Müdürlüğü, satış ilamı şartlarına göre 2 Ekim 2018 tarihinde ihale açtı. İhaleye katılan Ramazan Ömeroğlu, 163 çuval unu 11 bin 200 lira bedelle satın aldı. İcra Müdürlüğü'ne ödemesini yaptıktan sonra 10 Ekim 2018 tarihinde İcra memuru E.N. (38) ile birlikte F.E.’nin (44) işlettiği yediemin deposuna giderek unları teslim almak istedi. Ancak unların depoda olmadığı ortaya çıktı. Yediemin F.E.’nin, unları başka yerden temin edeceğini belirtmesi üzerine icra memuru E.N., ‘satıştan teslim zabıt varakası’ düzenleyip taraflara imzalattı. Ancak aradan 3 ay geçmesine karşın unlar teslim edilmedi. Bunun üzerine Ramazan Ömeroğlu, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
‘UNLARIMI İSTİYORUM’
Yediemin deposunda unları göremeyince şaşırdığını söyleyen Ramazan Ömeroğlu, “F.E., unları bir fırıncıya verdiğini, yeniden temin edeceği 163 çuval unu bana vereceğini söyledi. İcra memuru tutanak hazırladı. Ancak, üç ay oldu, unlarım teslim edilmedi. Buralarını denetleyenler yok mu? Benim unlarımın başına gelen bir başkasının malının başına da gelebilir. Sorumlular hakkında şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.
UNLAR BOZULUR DİYE FIRINCI ARKADAŞINA TESLİM ETTİ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan yediemin depo sorumlusu F.E., bozulma ihtimalini göz önüne alarak 163 çuval unu fırıncı arkadaşına verdiğini, olay günü teslim almaya gelince durumu anlattığını söylediği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame ile un çuvalları olmadan teslim edildiğine dair evrak düzenleyen icra memuru E.N. hakkında ‘görevini kötüye kullanmak’, F.E. hakkında ise İcra Müdürlüğü'nden gelen malları deposunda muhafaza etmesi gerekirken, unları başkasına verdiğinden ve alacaklığa hala 163 çuvalı teslim etmediğinden dolayı ‘görevi kötüye kullanmak ve sahtecilik” suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

FOTOĞRAFLI

İcradan satın aldığı 163 çuval un, yediemin deposunda yok oldu

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