HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İcralık araç çetesi çökertildi

İcralık araç çetesi çökertildi

09.03.2021 08:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelindeki icralık araçları yakalatıp parçalayarak, Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığıyla satışa çıkartarak çok düşük fiyata aldıkları belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturmada aralarında emekli icra müdürünün de bulunduğu 21 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Türkiye genelindeki icralık araçları yakalatıp parçalayarak, Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığıyla satışa çıkartarak çok düşük fiyata aldıkları belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturmada aralarında emekli icra müdürünün de bulunduğu 21 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmada Mehmet A. liderliğindeki suç örgütünün, aralarında Aladağ Eski İcra Müdürünün de bulunduğu 21 şahsın, ülke genelinde icralık araçları yakalatarak parçaladıkları, bu araçların parçalanmış hali ile Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığı ile satışa çıkarıldığı, satışa çıkarılan araçların örgüt üyelerince değerinden çok düşük fiyatla alındığı, bahse konu bu araçların parçalarının tekrar takılmak suretiyle satışının yapılarak haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi.
Suç örgütüne yönelik bugün şafak vakti Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonda aralarında kadınların da olduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt
Pubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yoluPubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

Papa'dan Erdoğan'a mesaj! Türk halkı için bu ifadeleri kullandı

Papa'dan Erdoğan'a mesaj! Türk halkı için bu ifadeleri kullandı

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş atama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş atama kararı

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Son Dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 30 kişiye gözaltı kararı

İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

İcralık araç çetesi çökertildi! Aralarında eski icra müdürü de var

Çok düşük fiyattan alıp satmışlar! Çete çökertildi, aralarında eski icra müdürü de var

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kaza sonrası 'Cougar' iddiasına Tansu Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

İstanbul’dan Konya’ya geldi, öldürüp gitti! Vahşette yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

20 gün önce telefonunu kaybetti, gelen haberle mutlu oldu

20 gün sonra gelen haberle mutlu oldu

Son Dakika: Meteoroloji'den yeni tahmin! Sıcaklıklar artıyor, bazı illerde yağmur var (9 Mart Salı hava durumu)

Meteoroloji'den 6 il için uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.