İcralık dairenin satışında avukatı bıçakladı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, avukat Muhteşem Tekin Turhan, icralık dairenin satışı sırasında, ev sahibinin ağabeyi Enver A. tarafından bıçaklandı. Yaralanan Turhan, hastaneye kaldırılırken, Enver A. ise gözaltına alındı.

Olay, Erdemli Belediyesi'nin nikah salonunda meydana geldi. İcra Müdürlüğü'nce satışa çıkarılan dairenin işlemlerini takip eden avukat Muhteşem Tekin Turhan ile ev sahibinin ağabeyi Enver A. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Enver A., yanında taşıdığı bıçağı Turhan'ın göğsüne sapladı. Yaralanan Turhan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enver A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedaviye alınan avukat Muhteşem Tekin Turhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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