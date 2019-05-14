İcralık evlat sorununda ücretsiz ATGV aracı kararı

Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, 9 yıldır yaklaşık 23 bin lira ödeyerek icra yoluyla görebildiği iki çocuğunun velayetini aldı. Çocuklarını hala icra yoluyla görebilen diğer dernek üyesi babalar ise icra müdürlüklerinin şart koştuğu ve 120 lira bedeli olan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) araçlarını ücretsiz kullanma kararının mutluluğunu yaşıyor.

İzmir’de yaşayan İbrahim Aksoy, 2009 yılında eşinden boşandı. Eski eşi iki çocuğunu mahkeme kararına rağmen göstermemesi üzerine Aksoy, icra müdürlüğünün yolunu tuttu. Aksoy, 9 yıl boyunca her ay yaklaşık 350 TL tutan işlem ücretlerini ödeyerek çocuklarını haczetti. Bu süre zarfında kendisi gibi pek çok baba ile tanışan İbrahim Aksoy, Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneğini kurdu. Aksoy gibi pek çok ebeveyn, çocuklarını haczetmek için bazı ücretler ödemek durumunda kalıyor. 104 lira icra harcı ve 150 lira psikolog ücretinin yanı sıra icra müdürlüklerinin birçok yerde şart koştuğu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı araçlarıyla çocuklar alınmaya gidiliyor. Bu araçlar için de 120 lira ödeme yapılıyor. 9 yıllık süreçte çocuklarını görebilmek için 23 bin lira harcayan baba Aksoy, başlattığı hukuk mücadelesinin ardından iki çocuğunun da velayetini aldı. Çocuklarını görmek için her ay icra müdürlüğüne gidip yaklaşık 350 TL’yi gözden çıkan diğer babalar ise Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı araçlarını ücretsiz kullanma kararının mutluluğunu yaşıyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Yüzük için yaşlı komşusunu bu hale getirdi! Yaklaşık 50 yıldır 30 metrekare dükkanında marangozluk yapıyor

Parası eksik olan, çocuklarını göremiyordu

“2009 yılında boşanma davası ile başlayan süreç, özellikle çocuklarım açısından çok sıkıntılı geçti” diyen Aksoy, “Uzun bir mücadeleden sonra çocuklarımın velayetini alabildim. 9 yıl boyunca bir hukuk mücadelesi verdim. 9 yıl boyunca çocuklarımı sürekli haczederek görmek durumunda kaldım. Bu süre zarfında çocuklarımı görebilmek için yaklaşık 23 bin lira ödedim. Derneğimizin birçok üyesi de çocuklarını görmek için ücretler ödedi. Örneğin icra işlemi sırasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı araçlarının kullanılmasının zorunlu tutulduğu bir uygulama vardı. Bu araçları kullanmak için 100 liranın üzerinde para yatırılmaktaydı. Bu nedenle ekonomik durumu yetersiz olan arkadaşlarımız çocuklarını göremez duruma geliyordu. Başkan yardımcımız Hüsnü Kutluay İzmir İcra Dairesini dava etti ve bu araçları kullanmaya zorunlu olmayacağına dair bir karar çıktı. Bunun üzerine birçok arkadaşımızın hukuk mücadelesi sonucu bu araçlar ücretsiz hale geldi. Şu anda sadece icra müdürlüklerine bir ücret ödemek durumundalar. Bu ücreti yatıran ebeveynler, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı araçlarını ücretsiz kullanarak çocuklarını görebilme imkanına kavuştu” dedi.