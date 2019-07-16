İcralık fabrika satıldı, mağdurlar ortada kaldı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde geçmiş yıllarda terör örgütüne yardım ve yataklık yapan şahıs, 70’e yakın çiftçinin borcunu ödeyemedi. Şahsın iflas etmesi sonrası fabrikası, icralık olmasına rağmen satıldı. Mağdurlar, alacaklarının tahsil edilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Bismil ilçesinde 2012 yılında iflas bayrağını çeken terör örgütüne yardım ve yataklık yapan çırçır, yağ ve küspe fabrikası sahibi Muhammed D., ortalıktan kayboldu. Çözüm sürecinin başlamasıyla beraber fabrikanın başına tekrar geçen şahıs, terör örgütünün desteğini alarak alacaklıları tehdit etti. Alacaklılardan Lokman Bozçalı’yı alıkoyan terör örgütü mensupları, icralık fabrikadan vazgeçmesi için kendisini tehdit etti. Bozçalı, kendi çabasıyla terör örgütünün elinden kaçarak kurtuldu. Fabrika sahibi Muhammet D. ise terör örgütüne yardım ve yataklıktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 ayrı icra dosyası olan Bozçalı’nın, icra dosyalarından biri düştü. Fabrikanın avukatı süresi dolan icraların düşmesini talep etti. İcra memurunun belirtmesine rağmen tapu dairesinde bir dosyanın düşmesi gerekirken 3 dosyayı birden düşürdüğü ve icraların tamamının fabrika üzerinden kalktığı öğrenildi. İcraların kalktığı günün ertesinde 19 buçuk milyon lira değerindeki fabrikanın 900 bin liraya satıldığı ortaya çıktı.

Terör örgütü alıkoydu

Terör örgütü PKK tarafından Lice’de 4 gün alıkonulan Lokman Bozçalı, terör örgütünün elinden kendi imkanlarıyla kaçtığını söyledi. İlgili kurum ve mercilerden bu yolsuzluğun ve zulmün giderilmesi için yardım isteyen Bozçalı, "2012’de mal verdiğimiz fabrika iflas etti, daha sonra sahibi ortalıktan kayboldu. Sahibi tekrar geri geldi borçlarını ödemek için ama ödeyemedi. Ondan sonra o zamanlar çözüm sürecin başlamıştı, o dönemde de fabrika sahibi buralardaydı. 70 kişiye yakın fabrikadan alacaklı insan vardı. Herkes bilir çözüm sürecinde Lice’de örgüt mahkemesi açıldı. Fabrika sahibi, sözde terör örgüt mahkemesine başvuruda bulundu, onun talebiyle bütün alacaklılar sözde mahkemeye çağrıldı. Bunlar arasında alacaklı olan ben de vardım ben de çağrıldım, ben gitmedim. O dönemin İlçe Emniyet Müdürü ve jandarmanın bilgisine başvurdum. Örgüt tarafından çağrıldığımı söyledim. 1 ay sonra bunlar bir karara varıyorlar, borcu olanlar yüzde 35 alacak diğerinden vazgeçecek diye, kabul edenler resmi ipoteği varsa da geri çekecek. Böyle bir anlaşmaya varıyorlar. Benim alacağımda resmi olarak icra takibindeydi, alacağımız yüklü olduğu için satış yapamıyorlardı icramdan dolayı. Bizim köylüler geldi, aile olarak bu durum var sıkıntı yaşayacağız sadece kendin için örgütü karşına alıyorsun ama işin içine bizde giriyoruz dediler, en sonunda babam gitti. Babam gitmesiyle alıkonuldu, benim de gitmemi istiyorlar diye çağırdılar tekrardan sen gel diye. Ben gittim gider gitmez ben de alıkonuldum, ben gittikten sonra babamı bıraktılar, 4 gün kaldım kendi imkanlarımla kaçmayı başardım. Kaçar kaçmaz Lice Emniyet Müdürlüğü ve jandarmaya ifademi verdim" dedi.