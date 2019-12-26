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  4. İcraya verilenler dernek kurdu

İcraya verilenler dernek kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 09:35 | Son Güncelleme

Bursa’da icraya gelen avukata kızan Gökhan Şimşek dernek kurdu, şimdi icralık olanlar ile işbirliği yaparak onlara yön gösteriyor.Bursa’da yaşayan Gökhan Şimşek, iddiasına göre icradan dolayı avukatın tehditlerine maruz kalınca bu işi araştırıp icra dosyalarını incelemeye başladı.

Bursa’da icraya gelen avukata kızan Gökhan Şimşek dernek kurdu, şimdi icralık olanlar ile işbirliği yaparak onlara yön gösteriyor.
Bursa’da yaşayan Gökhan Şimşek, iddiasına göre icradan dolayı avukatın tehditlerine maruz kalınca bu işi araştırıp icra dosyalarını incelemeye başladı. Şimşek, kendi gibi icralık olup avukat tarafından taciz edildiğini öne süren vatandaşlara yardım etmek için İcra Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu. Derneğin 200 üyesi var. Dernek icralık olanlara hizmet verirken, icralık olanlar avukatla muhatap olmayıp avukatı derneğe yönlendiriyor. Derneğin üyesi olan bir kadının hacze gelen avukatın baskıları yüzünden 9 haftalık çocuğunu düşürdüğü, bir başka dernek üyesini ise avukatın çocuğunu evinden almakla tehdit ettiği ileri sürüldü. Bu kişilere danışmanlık yapan dernek, "Artık icralık olanlar yalnız değil" sloganıyla bütün icralık olanları derneğe üye olmaya çağırıyor. Ayrıca dernek; haciz gelecek olan bazı üyelerinin borçlarını da kapatıyor.
Derneği nasıl kurmaya karar verdiğini anlatan İcra Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Şimşek, "İcra borcu yüzünden başıma bir hadise geldi. Avukat bizi arayarak tehditlerde bulundu. Annemi rahatsız etti, akrabalarımı aradı. Ben bir avukata danışarak bu avukatların suç işlediğini öğrendim. Türk Ceza Kanununun 123. maddesine göre 2 defadan fazla avukatın araması suç. Ben Youtube kanalı kurup buradan bu durumla alakalı paylaşım yapmaya başladım. Sonra bu işten mağdur olan birçok vatandaş bana ulaşmaya başladı. Ben de bu kadar mağdur insanı görünce derneği kurdum. Derneği kuralı 4 ay oldu. 200 üyemiz var. Ebru isminde bir kardeşimiz borcu olduğu için avukatın tehdit etmesinden dolayı karnındaki çocuğunu düşürdü. Biz 2 arkadaşımızın da icra borçlarını ödeyerek kapattık. Mağdur olan herkesi derneğimize bekliyoruz" dedi.

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