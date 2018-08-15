ICRC, Hudeyde'deki çatışmalardan endişeli

HUDEYDE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC), Yemen'in batısındaki Hudeyde iline bağlı Dureyhimi ilçesinde yaşanan gelişmelerden endişe duyduğu belirtildi.
ICRC Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dureyhimi ilçesindeki çatışmalardan endişe duyulduğu kaydedildi.
Uluslararası camia tarafından tanınmayan Husilere ait hükümette Sağlık Bakanlığı sözcüsü Yusuf el-Hadıri ise ICRC'nin, halen ilçeye girip koalisyon güçlerinin saldırılarında yaralanan sivilleri tedavi edemediğini söyledi.
Hükümet güçleri 31 Temmuz'da Dureyhimi'de Husilere karşı operasyona başlamıştı. Amalika Güçleri önceki gün ilçenin ele geçirildiğini duyurmuştu. İlçe merkezinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği hükümet güçleriyle Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar nedeniyle sivil can kayıpları yaşanmıştı.
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