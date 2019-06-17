HABER

"İçten geldiği gibi, sahici bir müzik yolculuğu içindeyim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

Sanatçı Ömer Karaoğlu: - "Müziğimizin ayırt edici karakterlerinden birisi, Müslümanca bir duyarlılığı biraz nağmelere yükleme kaygısının ön planda olması" - "Bahsettiğim, sahici bir müzik yolculuğu. Sıradan bir sanat yolculuğu olmadığına inanıyorum. Çünkü bu coğrafyada, bu mekan ve zamanda aslında bir bakıma hissettiklerinizi müzik eserlerine yüklüyorsunuz. O bakımdan 'sahici' sözcüğünü tercih ediyorum" - "Sanatın, insanların değerlerinden, inandıkları hayat tarzından bağımsız ve yalıtılmış bir alan olamayacağını düşünüyorum" - "Ben yaptığımız müziği aslında düşünce dünyamızın tetiklediği duyguların dışa vurumu olarak görüyorum"

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Sanatçı Ömer Karaoğlu, üretilen sanat eserlerinde kurmaca olabileceğini aktararak,"Sanat aslında ütopyasını, hayalleri kovalar. Sanatçının hayalleri, ümitleri, idealleri vardır ve onu dillendirir." dedi.

Yaklaşık 35 yıldır müzik dünyasında eserler veren Karaoğlu, AA muhabirine sanat hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha önce çok konuşulmamış bir öyküsü olduğunu dile getiren Karaoğlu, sanatını, 1980'lerde amatör heyecanla müziğe duyduğu ilgiyle başlayan özgün bir yolculuk olarak tanımladı.

Başarılı yorumcu, müziğin çeşitliliği ve renkli evreni içinde çok farklı eserler yorumlama, icra etme, besteleme imkanı olduğuna işaret ederek, "Bu çeşitliliğe ait mütevazı örnekler vermeye çalıştık. Müziğimizin ayırt edici karakterlerinden birisi, Müslümanca bir duyarlılığı biraz nağmelere yükleme kaygısının ön planda olması." diye konuştu.

- "Yaşadığımız değişimler sanat yolculuğuma eşlik etti"

Müzik çalışmalarının yanında akademiye de ilgisi olduğunu belirten Karaoğlu, hem akademi hem sanat hayatında Müslüman olmanın, Müslümanca kalabilmenin bedelini görerek, Müslüman topluluklarla beraber yaşayarak eserlerini bu doğrultuda canlı biçimde üretme ve paylaşma imkanına sahip olduğunu söyledi.

Ömer Karaoğlu, Türkiye'nin içinden geçtiği süreçlerde de bu duyarlılığı besleme gayretinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşadığımız siyasal, toplumsal, zaman zaman travmalar, değişimler, inişler, çıkışlar sanat yolculuğuma bir biçimde eşlik etmiş oldu. Eskiler insiyaki derler. Yani içten geldiği gibi. Dolayısıyla bahsettiğim, sahici bir müzik yolculuğu. Sıradan bir sanat yolculuğu olmadığına inanıyorum. Çünkü bu coğrafyada, bu mekan ve zamanda aslında bir bakıma hissettiklerinizi müzik eserlerine yüklüyorsunuz. O bakımdan 'sahici' sözcüğünü tercih ediyorum."

Müziğiyle çoğu kez umuda işaret ettiğini ifade eden Karaoğlu, "Türkiye'nin özellikle Müslümanlar açısından o umuda eşlik etmesi en azından o umuda bir besin kaynağı olmasını hep arzu ettik. Bunu da kurarak yapmadık. Zaten o halin, o atmosferin içindeydik yani biz bu mahalledeydik. Tabiri caizse, bu mahallenin canını acıtan ne varsa, umudunu ne temsil ediyorsa, bu mahallede coşkuyla hangi cümleler söyleniyorsa çoğu kez müziğimize onları yansıtmaya çalıştık." açıklamasını yaptı.

- "Sanatçı hayallerini dillendirir"

Kitlelere ulaşmak ve popüler olmak gibi kaygılardan oldukça uzak olduğunun altını çizen Karaoğlu, "Sanatın içinde bir kurmaca var mıdır? Vardır tabii. Hatta sanatın içinde abartılar, eskilerin ifadesiyle mübalağa da vardır. Ürettiğimiz eserler birebir gerçekleri yansıtmıyor. Bu noktada bazen eleştiriye de uğrayabilir. Zaten sanat aslında ütopyasını, hayalleri kovalar. Sanatçının, yorumcunun hayalleri, ümitleri, idealleri vardır ve onu dillendirir. Bu hayallerin önemli bir kısmı gerçekleşmiş değildir ama bir umudu beslemektir sanatın yaptığı." değerlendirmesinde bulundu.

Karaoğlu, sanatın hayatın içinde olduğuna vurgu yaparak, inanç ikliminin, insanların inandığı değerlerin, yaşama arzusunun ve içinde olduğu hayat tarzının dışında sanatın icrasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Cahit Zarifoğlu'nun "sizin iki hayatınız yok ki" sözüne atıfta bulunan Karaoğlu, "Sanatın, insanların değerlerinden, inandıkları hayat tarzından bağımsız ve yalıtılmış bir alan olamayacağını düşünüyorum. Sanatın başka alanları içinde, insanlar inandıklarını, düşündüklerini aslında tarih boyunca ifade etmiştir." şeklinde konuştu.

Sanatçı Karaoğlu, müziğin birden çok fonksiyonu olduğunu ve bunlardan birinin de eğlendirmek olduğunu aktararak, "Belki ezcümle, biz çok eğlendiremedik. Bunu söyleyebilirim. Müziğin başka bir fonksiyonunu işler hale getirmeye çalıştık. Bu bakımdan salt uçuşan duygular değil, o duygunun beslediği bir düşünce zemininin var olduğunu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.Müziğinin, düşünme biçimi ve insana, evrene, eşyaya bakış açısının etrafında biçimlendiğini sözlerine ekleyen Karaoğlu, şöyle devam etti:

"Müziğin ses, ahenk ve ritim dışında bir dili yok. Salt müziği konuşacak olursak, tabii ki inanç evreninden beslenir o sesler. Ama somutlaşan tarafı, müziğe giydirilen söz unsurundan kaynaklanır. Şarkı, türkü, marş dediğimiz, adına ne derseniz, aslında bir zeminden beslenir ve bir üslupla ve içerikle yüklüdür. Böyle baktığımız zaman, ben yaptığımız müziği aslında düşünce dünyamızın tetiklediği duyguların dışa vurumu olarak görüyorum."

Yarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildiYarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi
ABD'deki yarışmada Türk üniversitelerinin büyük başarısıABD'deki yarışmada Türk üniversitelerinin büyük başarısı
Motosiklet kazasında yaralanan iş insanı Cem Kınay'ın sağlık durumu iyiMotosiklet kazasında yaralanan iş insanı Cem Kınay'ın sağlık durumu iyi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müzik Ömer Karaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da yapılacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikinci görüşme Ankara'da

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Günlük burç yorumları 17 Haziran Pazartesi - Yeni haftada Dolunay etkisi!

Yeni haftada Dolunay etkisi!

Aksaray'da trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı

Aksaray'da trafik kazası: 3'ü çocuk 7 yaralı

Sokak ortasında kurşun yağmuru

Sokak ortasında kurşun yağmuru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.