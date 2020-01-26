İçtiği ilaçtan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da içtiği ilaçtan zehirlenen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Terme ilçesi Gölyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KOAH hastası 67 yaşındaki Mahmut Ş., grip olunca ilaç kullandı. Tedavi amaçlı kullandığı ilaçtan zehirlendiği ileri sürülen Mahmut Ş. fenalaşınca yakınlarından yardım istedi. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Ş., yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahmut Ş.’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

