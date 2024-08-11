HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İçtiği kahve hayatını kurtardı! Kaçırdığı uçak dakikalar sonra yere çakıldı

İçtiği kahve hayatını kurtardı! Kaçırdığı uçak dakikalar sonra yere çakıldı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.08.2024 07:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da düşmesi sonucu 57 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği uçağa, yetişemedikleri için 10 kişinin binmediği ortaya çıktı. Kahve detayı ise ülke basınında geniş yer buldu.

İçtiği kahve hayatını kurtardı! Kaçırdığı uçak dakikalar sonra yere çakıldı

Brezilya basınında çıkan habere göre, uçuşuna saatler kala havalimanına gelen yolculardan Adriano Assis, zaman tüketmek amacıyla üst kattaki kafeteryaya gitti.

KAHVESİNİ YUDUMLARKEN GEÇ KALDI

Burada kahvesini içen ve bir yandan da çalışan Assis, farkına varmadan uçuş saatinin geçtiğini anladı.

Ülkedeki TV Globo'ya konuşan Assis, "Geç kaldığımı anladığımda hemen kapıya gittim fakat yetkili bana 1 saat önce kapıları kapattıklarını bildirdi. Bunun üzerine yetkiliyle tartıştım, aramızda gerginlik çıktı. Ölümcül kazayı haber aldığımda çok tuhaf duygular yaşadım, yetkilinin yanına gittim, ona görevini harika yaptığı için sarıldım ve özür diledim." ifadelerini kullandı.

9 kişinin ise hava yolu şirketinin ismi ve uçuş numarasını karıştırdıkları için düşen uçağa yetişemedikleri belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 9 Ağustos'ta 57 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakılmıştı.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan kurtulan olmadığı kaydedilmişti.

Öte yandan, uçağın yere çakıldıktan sonra alev alması nedeniyle cesetlerde kimlik belirleme süreci güçlükle ilerliyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Brezilya uçak
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe tribünleri Ferdi Kadıoğlu'na adeta veda etti! "Gitme sana muhtacım"

Fenerbahçe tribünleri Ferdi Kadıoğlu'na adeta veda etti! "Gitme sana muhtacım"

Instagram açıldı ama hesabından oldu!

Instagram açıldı ama hesabından oldu!

Tatilciler o ilçeye akın etti! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Tatilciler o ilçeye akın etti! 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

İnşaatta korkunç olay! Cesedi oksijen maskeli ekipler çıkarabildi

İnşaatta korkunç olay! Cesedi oksijen maskeli ekipler çıkarabildi

Instagram o şartları kabul etti! İşte yapılan anlaşmanın detayları

Instagram o şartları kabul etti! İşte yapılan anlaşmanın detayları

Arjantin'de uçak sanayi tesisine çarptı! Pilotun son paylaşımı dikkat çekti

Arjantin'de uçak sanayi tesisine çarptı! Pilotun son paylaşımı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.