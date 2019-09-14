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İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 00:46 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sigara içerken uyuya kalan şahıs evi yaktı.

Gaziantep’te sigara içerken uyuya kalan şahıs evi yaktı. Dumanı gören komşuları kapıyı kırarak evde bulunan şahsı yanarak ölmekten kurtardı.

Olay, Gaziantep’in Güneykent Mahallesi 212 Sokak Osaka Emir Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 atlı binanın en üst katında ailesi ile birlikte yaşayan 35 yaşındaki Musafa D. evde kimsenin bulunmadığı sırada sigara içerken uyuya kaldı. Yatağa düşen sigaranın yorgan ve örtüyü tutuşturmasının ardından alevler bütün evi sardı. Dumanları gören komşuları, kapıyı kırarak Mustafa D.’yi içerden çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, alevler ise itfaiye ekiplerinin çabaları ile söndürüldü.

Yangının çevreye sıçrama ihtimali üzerine çevredeki evler de tahliye edilirken, alevlerin söndürülmesinin ardından mahalleli rahat bir nefes aldı. Polisin çevrede güvenlik tedbiri aldığı yangının kesin sebebini belirleme çalışmaları sürüyor.

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı

İçtiği sigara evi yaktı, yanarak ölmekten komşuları kurtardı
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