İçtiğiniz su yaşam kalitenizi belirler

Bütün canlıların en temel ihtiyacını karşılayan su kaynakları, aşırı tüketim ve çevre kirliliğinden dolayı bugün büyük bir tehlike altında bulunuyor. 22 Mart Dünya Su Günü’nde sağlıklı su tüketimine vurgu yapan QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui, içilen suyun vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak ve dengesini sağlayacak kalitede olması gerektiğinin altını çizdi.

Bugün bütün gezegenin problemi haline gelen çevre kirliliği ve bilinçsiz tüketim, temiz suya erişimi gün geçtikçe zorlaştırıyor. Dünya’nın yüzde 70’ten fazlasının su ile kaplı olmasına rağmen, tatlı su oranının sadece yüzde 2 olduğunu belirten QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui, evlerde kullanılacak su arıtma cihazlarının sağlıklı içme suyu elde etmek için en etkili yöntemlerden biri olduğunu söylerken, içtiğimiz suyun yaşam kalitemizi belirlediğini söyledi.

İçilen suyun vücut fonksiyonlarının devamlılığı açısından kritik bir rol oynadığını ifade eden Sanaa Jahoui; “İçtiğimiz su, hücrelere temel besin öğelerini taşır, atıkların uzaklaştırılmasına yardımcı olur ve vücudun dengede kalmasını sağlar. Bu noktada içtiğimiz suyun kalitesi de tüm bu sistemi sağlıklı bir şekilde çalışır kılmak adına büyük önem taşır. Özellikle yoğun tempolu bir hayat içinde kendini ihmal eden şehir insanı, içtiği suyla birlikte aslında yaşam kalitesini belirler” dedi.

Arıtılmış su kullanmanın oluşturacağı çevresel değerin de altını çizen Sanaa Jahoui; “Su tasarrufu sağlamak ve mevcut kaynaklardan vücudumuzun ihtiyaçlarını en verimli şekilde karşılayabilmek adına su arıtmak günümüzde hayati bir önem taşıyor. Su artıma cihazımız HomePure Nova, elektrik kullanımına ihtiyaç duymayan sistemi ile hem çevre dostu hem de sağlıklı su tüketimini mümkün kılıyor. 9 aşamalı filtreleme süreci sayesinde arıtılmış suyun yanında Pi suyu da veren HomePure Nova, özellikle şehir yaşamında vücudumuzun gereksinim duyduğu desteği sağlıyor. Canlı hücrede bulunan su ile neredeyse aynı kompozisyona sahip olan Pi suyu, hücre tarafından daha etkili bir şekilde kullanılabiliyor” diye konuştu.

