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İçtikleri purodan yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 17:32 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da evlere girerek hırsızlık yapan 3  şüpheli, son işlerinde hırsızlık için girdikleri evde içtikleri puro sayesinde yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da evlere girerek hırsızlık yapan 3 şüpheli, son işlerinde hırsızlık için girdikleri evde içtikleri puro sayesinde yakalandı. Polis, puro izmaritinde bulduğu DNA örneklerinin incelemesi sonucu isimlerini belirlediği üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Ataşehir'de 6 Ekim 2018 tarihinde mağdur D.A.K. adlı kişinin evinde yaşanan hırsızlık üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede hırsızların evde buldukları cep telefonu, 240 lira, 20 dolar ve 50 euroyu alarak kaçtıkları öğrenildi. Yapılan inceleme sonucu hırsızların evden ayrılmadan önce içerde bulunan puroları içtikleri tespit edildi.

ÖNCE BİRİ DAHA SONRA DİĞERLERİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bu gelişme üzerine puro izmaritleri polis kriminal laboratuarına gönderildi. Burada yapılan incelemede puroların birinden elde edilen DNA profilinin, hırsızlıktan daha önceden polise geliş kaydı olan Engin O. adlı suçluya ait olduğu tespit edildi. Polisin takibe aldığı bu kişinin hırsızlığı iki suç ortağı ile birlikte yaptığı ortaya çıktı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Engin O. ile birlikte Veysel D. ve Emin Y.'yi de gözaltına aldı.

Poliste sorgulanan şüphelilerin C.A. adlı mağdurun Sultanbeyli'de bulunan evine de girerek hırsızlık yapan kişiler olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin O. tutuklanırken Veysel D. ve Emin Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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