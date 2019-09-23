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İçtikleri sudan zehirlendiği iddia edilen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 13:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yatılı erkek Kur’an kursunda eğitim gören 30 çocuk, içtikleri sudan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.Olay, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan Çelebi Eser Bölge Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda meydana geldi.

İçtikleri sudan zehirlendiği iddia edilen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’da yatılı erkek Kur’an kursunda eğitim gören 30 çocuk, içtikleri sudan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan Çelebi Eser Bölge Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde öğrencilerde su içtikten bir süre sonra baş dönmesi ve kusma şikayeti oluştu. Yaklaşık 30 öğrencide aynı belirtilerin görülmesi üzerine kursun bulunduğu binaya çok sayıda ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu 30’a yakın erkek öğrenci, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşanan olay üzerine polis ve Halk Sağlığı ekipleri gelerek okulda inceleme yaptı.
Olayla ilgili olarak geniş çapta inceleme başlatıldı.

İçtikleri sudan zehirlendiği iddia edilen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İçtikleri sudan zehirlendiği iddia edilen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İçtikleri sudan zehirlendiği iddia edilen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İçtikleri sudan zehirlendiği iddia edilen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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