Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700'ü geçti

Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, Mozambik'teki Idai kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 417'yi geçtiğini açıkladı.

Kasırga nedeniyle Zimbabve'de 259, Malavi'de ise 56 kişi hayatını kaybetti.

ON BİNLERCE KİŞİYE SITMA VE KOLERA TEŞHİSİ KONULDU



Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken on binlerce kişiye sıtma ve kolera teşhisi konuldu.

Mozambik, Zimbabve ve Malavi'de geçen hafta meydana gelen Idai kasırgası ve sellerden yarısı çocuk olmak üzere 1,7 milyon insan etkilendi.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

Kaynak: AA



