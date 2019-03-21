İdam açıklaması seçim stratejisi mi?

Mayıs 2004’teki anayasa değişikliği ile idam cezasını tamamen kaldıran Türkiye’de, o günden beri idam cezasının özellikle AKP ve MHP tarafından seçimler öncesinde gündeme getirilmesi dikkat çekiyor. Ancak bu konuda her iki partinin de özel bir çalışma yapmadığı görülüyor. Şimdi de, 31 Mart yerel seçimine MHP ile giden iktidardaki AKP’nin genel başkanlığını da yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "İdamı kaldırmakla hata ettik" sözlerine MHP lideri Bahçeli "AKP çalışma yapsın, idamı kaldıralım" söylemiyle yanıt veriyor.

Bu sözler ana muhalefet partisi CHP'nin hukukçu vekillerinden Murat Emir’e ait. Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçim öncesinde meydanlardan halka "İdam cezasını kaldırmakla hata yaptık. Parlamento karar alsın, idamı onaylarım" diye seslenişinin her türlü temelden yoksun olduğunu düşünüyor. Emir, "Milliyetçiliği tetikleyip oy toplamaya çalışıyorlar" diye konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamentodan karar çıkması durumunda idam cezasını onaylayacağını söylese de, muhalefet Erdoğan’ı samimi bulmuyor."Her sıkıştıklarında ipe sarılıyorlar. Vatandaşın aklını karıştırıyorlar. Kendilerince bir seçim hamlesi. Ciddiye almıyoruz. Hukuki açıdan da imkansız."

Peki, ortada gerçekten idam cezasının geri getirilmesine dönük bir çalışma var mı yoksa AKP-MHP ittifakı, idamı cezasını bir seçim stratejisi olarak mı gündeme taşıdı?

DW Türkçe’nin ulaştığı AKP’li vekiller şu anda yerel seçime odaklandıklarını gündemlerinde idam cezasıyla ilgili bir çalışma olmadığını söylüyorlar. Onlara göre seçim meydanında idam cezasını gündeme getiren Erdoğan’ın önümüzdeki süreçte nasıl hareket edeceğini bekleyip görmek gerekiyor.

CHP'li Emir: Erdoğan samimi değil

Erdoğan’ın idam cezasıyla ilgili sözlerini muhalefet cephesi ise samimi bulmuyor. CHP’nin hukukçu vekillerinden Murat Emir, "Parlamento, saraydan ne gelirse onaylıyor. Kendilerince milliyetçi tabanı tutmaya çalışıyorlar. Ortada ciddiye alınacak bir şey yok” diyor. Emir, Türkiye’nin bağlı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni de hatırlatıyor ve idam cezasının geri getirilmesinin hukuken de mümkün olmadığını söylüyor.

HDP’nin hukukçu vekillerinden Meral Danış Beştaş da, "Isıtıp, ısıtıp gündeme getiriyorlar. Milliyetçiliği algı yönetimi için kullanıyorlar. Daha önce de birbirlerine ip atmışlardı. Ama vatandaş bunu yutmayacak. Siyaseti dizayn etmek istediklerinin herkes farkında" tepkisini gösteriyor.