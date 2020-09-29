İdam cezası hangi suçlar için gelebilir? Meclis Başkanı Şentop'tan 'idam' açıklaması

İdam cezasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Şentop, "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim." görüşünü savundu.

'ADIM ATILABİLİR'

"Bu konuda alınacak bir kararın hem iç hem dış hukuk anlamında adımlar gerekiyor." diyen Şentop, "Bu konuda bir konsensusun oluşması halinde bir adım atılabilir. Ceza Kanunu’na hüküm eklenerek halledebilecek bir mesele değil" ifadelerine yer verdi.

ALT DÜZENLEME ŞARTI

Hükümet sistemi hakkında da dikkat çeken açıklamalar yapan Şentop, şunları kaydetti:

Türkiye, bir hükümet sistemi değişikliği gerçekleştirdi. Bunun gereği olan bazı alt düzenlemelerin yapılması gerekir. Siyasi Partiler, seçim kanunları, içtüzük değişiklikleri, hatta yeni içtüzük tartışılmalıdır. Bu dönemde, özellikle 2023'e kadar bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum.

(AA)

