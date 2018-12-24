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"İdam isteyenden sanatçı olamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 12:30 | Son Güncelleme

Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan: - "Darbe çağrısı yapmak, idam ile tehdit etmek sanat özgürlüğü değildir. İdam isteyenden sanatçı olamaz"

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Genel Başkanı Sinan Burhan, "Darbe çağrısı yapmak, idamla tehdit etmek sanat özgürlüğü değildir. İdam isteyenden sanatçı olamaz." ifadesini kullandı.

Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in konuk oldukları Halk TV'deki bir programda sarf ettikleri sözlere tepki gösterdi.

Akpınar ve Gezen'in siyasal iktidara yönelik "idam edilmek", "bacağından asılmak", "intihar etmek zorunda kalmak" gibi ifadeler kullandıklarını belirten Burhan, bu sözlerin siyaset konuşulan bir programda sarf edilmesini kınadı.

Burhan, 27 Mayıs 1960 darbesinde bir başbakan ve iki bakanın idam edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu kötü karar, ülkemizin geçmişinde maalesef kara bir leke olarak durmaktadır. Sandıktan umudunu kesenler 'darbe yapılsın', 'Erdoğan asılsın' anlamına gelecek cümleler sarf etmişlerdir. Bu millet 15 Temmuz gecesi darbeye tevessül edenlere tepkisini koymuş, haddini bildirmiştir. Darbe çağrısı yapmak, idamla tehdit etmek sanat özgürlüğü değildir. İdam isteyenden sanatçı olamaz. İdam çağrısı yapanları kınamakla birlikte yaşları dikkate alınarak sağduyu ile hareket edilmesini, kutuplaşmaya zemin verilmemesini ve itidal tavsiye ediyoruz."

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AYD Genel Başkanı Sinan Burhan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturma

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