İdam mahkumlarının ölmeden önceki son akşam yemekleri ve ilginç istekleri

Fotoğrafçı Henry Hargreaves, "No Seconds" adlı çalışmasında yer alan fotoğraflarda 12 mahkum ve son akşam yemekleri yer aldı. İşte mahkumların yemekleri ve ilginç istekleri...

1 / 12 Timothy McVeigh 33 Yaşında, Indiana'lı. 168 kişinin ölümünden sorumlu bulunup zehirli iğne ile idama mahkum edilmiş. Son akşam yemeği isteği 2 kap naneli ve çikolata parçalı dondurma olmuş.

2 / 12 John Wayne Gacy 52 Yaşında, Illinois'li. Tecavüz ve 33 kişiyi öldürmekten zehirli iğne ile idama mahkum edilmiş. Son akşam yemeği isteği 12 kızarmış karides, KFC'den bir kova, patates kızartması ve çilek olmuş. Bu arada Gacy yakalanmadan önce KFC restoranında yönetici olarak çalışmış.

3 / 12 Ricky Ray Rector 42 Yaşında, Arkansas'lı. 2 kişiyi öldürmekten zehirli iğne ile idama mahkum edilmiş. Son akşam yemeği isteği et, kızarmış tavuk, vişneli gazoz ve cevizli tart olmuş. Tatlıyı yememiş ve gardiyana sonraya bıraktım demiş!?

4 / 12 Angel Nieves Diaz 55 Yaşında, Florida'lı. Cinayet, Silahlı Soygun ve adam kaçırma suçlarından zehirli iğne ile idama mahkum edilmiş.Yemek yemeyi reddetmiş. Bu yüzden tüm mahkumlara verilen kumanyadan kendisine verilmiş ama onu da yememiş.

5 / 12 Stephen Anderson 49 Yaşında, California'lı. Hırsızlık, Darp, Hapishaneden Kaçış ve 7 Cinayet suçlarından zehirli iğne ile idama mahkum edilmiş. Son akşam yemeği isteği 2 peynirli tost, köy peyniri, mısır unu ve mısır tanesi karışımı, şeftalili tart, çikolata parçalı dondurma ve turp olmuş.

6 / 12 Ferdinando Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti Ferdinando 36, Bartolomeo 39 yaşında. Masachusetts'lılar. 2 Cinayet suçlaması ile elektrikli sandalyede idam edilmişler. Son akşam yemeği istekleri çorba, Et, Tost ekmeği ve çay olmuş. İdam edildikten sonra vali tarafından yanlış suçlamayla idam edildikleri açıklanmış. Dosya hala açık, asıl suçlular hiçbir zaman bulunamamış.

7 / 12 Victor Feguer 28 yaşında, Lowa'lı. Adam kaçırma ve cinayet suçlarından zehirli iğne ile idam edilmiş. Son akşam yemeği isteği tek bir zeytin olmuş. Öldükten sonra gömülünce bu zeytinin ağaca dönüşüp barış sembolü olacağını düşünüyormuş.

8 / 12 Teresa Lewis 41 Yaşında, Virginia'lı. Cinayet, soygun ve komplodan zehirli iğne ile idama mahkum edilmiş. Son akşam yemeği isteği kızarmış tavuk, tereyağlı bezelye, elmalı pasta ve kola olmuş.

9 / 12 Allen Lee Davis 54 yaşında, Florida'lı. Soygun ve 3 Cinayet suçundan elektrikli sandalye ile idam edilmiş. Son akşam yemeği ıstakoz kuyruğu, haşlanmış patates, kızarmış karides, midye, garlik ekmek ve bira olmuş.

10 / 12 Ronnie Lee Gardner 49 yaşında, Utah'lı. Hırsızlık, 2 Cinayet suçundan kurşuna dizilerek idam edilmiş. Son akşam yemeği isteği Istakoz kuyruğu, et, elmalı pasta, vanilyalı dondurma ve yemek yerken Yüzüklerin Efendisi üçlemesini izlemek olmuş.

11 / 12 Ted Bundy 43 yaşında, Florida'lı. Tecavüz, Nekrofili, Hapishaneden Kaçış ve 35 Cinayet suçuyla elektrikli sandalyede idama mahkum edilmiş. Özel bir yemeği reddetmiş. Bu yüzden herkese verilen standart son yemek kendisine verilmiş: Orta-az pişmiş et, yumurta, kızarmış ekmek, reçel, süt, meyve suyu.