İdam mahkumu Remzi Çiçek’in ailesinin endişeli bekleyişi

Hatay’dan Suudi Arabistan’a gittiği tırda bulunan uyuşturucu nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce tutuklanan ve idama mahkum edilen şoför Remzi Çiçek’in kurtarılması için iki ülke arasında resmi yazışmalar başlatılırken, ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Eşinin ilk defa Suudi Arabistan’a gittiğini ve suçsuz olduğunu söyleyen Sevsen Çiçek, kocasının sağlık durumundan endişe duyduğunu ifade etti. Eşinin bir an önce yanında olmasını istediğini söyleyen Sevsen Çiçek, “Kocam ilk defa Suudi Arabistan’a gidiyor ve hiçbir şekilde haberi yok ve suçsuz olduğunu çok iyi biliyorum. Ben artık çocuklarımın babasını istiyorum. Bir an önce aramızda olmasını ve ona kavuşmak istiyoruz. Benim kocam 4 yıldır Suudi Arabistan’da mahkum ve hiçbir zaman doktora gitmeyen adam orada hastalanmış. Ve çok çok hasta, felç vurmuş, böbrekleri ağrıyor, kalbi ağrıyor. Hiçbir şeyi yokken şimdi orada hastalandı. Ne diyeceğimi bilmiyorum, ben kocamı istiyorum. Lütfen herkes benim sesimi duysun, bize yardım edin. Bir an önce kocamın aramızda olmasını istiyorum mümkünse, herkes benim sesimi duysun” dedi.