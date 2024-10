'İdama karşıyım' diyen Metin Akpınar, caydırıcı ceza olarak 'Hadım'ı gösterdi: Çocuğa tecavüz edenin cinsel aktivitesini durdurmak bence çok iyi bir ceza

Türkiye'de son zamanlarda art arda meydana gelen olaylar insanların birinci gündem maddesi haline geldi. Özellikle kadına ve çocuklara yönelik uygulanan şiddet girişimleri herkesin tepkisini çekmiş durumda.

Konuyla ilgili birçok sanatçı da rahatsızlıklarını dile getirerek görüşlerini aktardı. Bunlardan biri de oyuncu Metin Akpınar oldu.

Akpınar, katıldığı bir yayında kendisine aktarılan, "Tecavüzcüler, sapıklar, çocuk katilleri için idam geri gelsin diyorlar" ifadesine yanıt verdi.

"ALLAH CAN VERİR, DEVLET CAN ALMAZ"

İdama karşı olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Allah can verir, devlet can almaz. Devlet can almamalı ama çok daha caydırıcı cezalar verilebilir" dedi.

"CİNSEL AKTİVİTESİNİ DURDURMAK ÇOK İYİ BİR CEZA"

Hadım etmenin doğru bir ceza olduğunu savunan Akpınar, "Çocuğa tecavüz edenin cinsel aktivitesini durdurmak bence çok iyi bir ceza" ifadelerini kullandı.