İdama mahkum edilen Mısırlı akademisyen ABD'deki hukuk mücadelesini kazandı

İSLAM DOĞRU/DİLDAR BAYKAN - Darbe yönetimi tarafından idama mahkum edildiği Mısır'dan kaçan akademisyen Ahmed Abdel-Basit, ABD'de verdiği hukuk mücadelesini kazanarak hem sığınma hakkına hem de özgürlüğüne kavuştu. ABD'de göçmen politikalarının sık sık gündeme geldiği bir dönemde hukuk mücadelesini kazanan 33 yaşındaki Basit, kendisi için düzenlenen kutlama yemeğinde AA muhabirine yaşadıklarını anlattı. Basit, "Mısır'daki askeri mahkeme, beni Katar ve Mısır'da bazı öğrencilere saldırı planı yapmaları için para göndermekle suçluyordu. Bu suçlamalara yönelik ellerinde kanıt yoktu. Önce öğretmenliğimi iptal ettiler. Sonra idam cezası verdiler. Ben de ülkeyi terk etmek zorunda kaldım. İsmim listelerde olduğu için karayolundan ve komşu ülkeler üzerinden haftalar süren zorlu bir yolculuk yapıp sonunda ABD’ye gelebildim." diye konuştu. ABD'de çıkarıldığı mahkemenin de önce Mısır hükümetinin suçlamalarını haklı bulduğunu belirten Basit, "Bu süreçte adalete inancımı yitirmedim çünkü hakkımdaki iddialar asılsızdı ve de arkamda bana destek veren bir toplum vardı, onlara güvendim. Ben içerideyken sadece Müslümanlar değil, birçok kesimden insan bana destek oldu, ziyaretime geldi. Kendimi yalnız hissetmedim." dedi.

Basit, kendisiyle aynı durumda olan ABD'deki Müslümanlara hukuk sınırları içinde "mücadeleyi bırakmayın" çağrısında bulundu. - "Hakkın aranacağını ve kazanılacağını öğrendik" Basit'in öğrencilerinden birinin annesi ve aynı zamanda insan hakları savunucusu olan Filistin kökenli aktivist Nada Alzoubi de 2013'te Mısır’daki darbe girişiminden sonra düzenlenen protestolar dahil insan hakları konusunda birçok gösteride yer aldığını belirterek "Ahmet’in bırakılması aslında bizim başarımız değil, hakkın yerini bulması." ifadesini kullandı. Haksızlığa karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Alzoubi, "Ahmet'i tanıyorduk. Ona güveniyorduk. Geçmişini bilmediğiniz bir insan için bu kadar mücadele edemezsiniz. Bu başarı Müslüman topluluk için de güzel bir örnek oldu. Saklanmak veya boyun eğmek yerine hakkın aranacağını ve kazanılacağını öğrendik." diye konuştu. Böyle bir hak mücadelesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalar yürüttüğü bir zamanda sembolik değeri olduğunu vurgulayan Alzoubi, "Aslında göçmenler konusunda ABD sisteminde genelde bir problem yok. Bugün yaşanan sıkıntılı atmosferin asıl kaynağı yanlış hükümet politikaları." değerlendirmesinde bulundu.

Kutlama yemeğine katılan Basit'in öğrencilerinden Yusuf Haddabea da öğretmeninin özgürlüğüne kavuşmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydederek "Öğretmenimizin serbest bırakılması sadece bizim için değil, benzer durumda olan herkes için bir umut. Bazen göçmenlerin tutuklandığını ve hükümete boyun eğdiğini duyuyoruz. Aslında gördüğünüz gibi mücadele edince hak yerini buluyor." dedi. - Mücadeleyi bırakmadı Kahire Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Basit, insan hakları ihlallerine karşı çıktığı için darbe yönetimi tarafından "teröre destek verdiği" gerekçesiyle kovuldu. Basit ve 7 arkadaşı, 2016'nın mayıs ayında askeri mahkeme tarafından idama mahkum edildi. Aynı yılın haziran ayında ülkesinden kaçarak ABD’ye gelen Basit, ağustos ayında da sığınma talebinde bulundu. Geçici çalışma izniyle New Jersey eyaletine bağlı Union City kentinde Müslüman çocukların devam ettiği "Rising Star Academy" okulunda fizik öğretmenliği yapmaya başlayan Basit, kısa sürede hem öğrencilerin hem de velilerin sevgisini ve güvenini kazandı.