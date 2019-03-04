"İdamlara karşı verilen tepki Sisi'ye baskı oluşturuyor"

ABDULLAH DOĞAN - Mısır'da, Rabia Meydanı'ndaki darbe karşıtı gösteriler sırasında vurularak öldürülen Esma el-Biltaci'nin annesi Sena el-Biltaci, ülkesinde darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine ilişkin, Sisi'ye karşı kamuoyunda gösterilen tepkinin yönetime baskı oluşturduğunu söyledi.

Biltaci, bir programa katılmak üzere geldiği Konya'da, ülkesinde yaşanan gelişmeleri AA muhabirine anlattı.

Rabia Meydanı'ndaki darbe karşıtı gösteriler sırasında vurularak öldürülen kızı Esma'nın sembol olduğunu hatırlatan Biltaci, "Esma'nın hayali sadece Mısır ile ilgili değildi. Mısır'ın hürriyetine kavuşması kadar, tüm İslam ülkelerinin hürriyetine kavuşmasını istiyordu. Bu alanda çalışmak en büyük rüyasıydı ama onu katlettiler." dedi.

- Eşiyle görüşmesine izin verilmiyor

Biltaci, cezaevinde beyin kanaması geçiren eşi Muhammed el-Biltaci ile görüştürülmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eşim, Akrep cezaevinde tutuluyor. Burası hapishaneler içinde en kötü ortamı olanıdır. Burada siyasi baskı uygulanıyor. Eşimle yaklaşık 3 yıldır hiçbir şekilde görüşmemize izin verilmiyor. Durumu çok zor, yiyecek-içecek ve tıbbi ihtiyaçları karşılanmıyor. Suçu, devrimde Mursi'nin yanında yer alması. Sisi'ye karşı olan Mursi taraftarları bu hapishanede tutuluyor. Sisi'ye karşı çıktı ve duruşundan asla taviz vermedi. Mahkemede ise Hüsnü Mübarek'e karşı, 'Allah'a ve Mısır halkına hesap vereceksin' diye sesini yükseltti. Bundan sonra daha çok işkence görmeye başladı. Eşimle görüşmeye hiçbir şekilde müsaade etmiyorlar."