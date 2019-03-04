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"İdamlara karşı verilen tepki Sisi'ye baskı oluşturuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Mısır'da darbe karşıtı gösteri sırasında vurularak öldürülen Esma el-Biltaci'nin annesi Sena el-Biltaci: - "(Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi) İslam ülkelerinde Erdoğan'ın haricinde sesin çıktığını duymadık. Bu konuda beklenen şey; Sisi'ye karşı medya yoluyla tepki göstermek. Türk halkına bu konuda verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. İdamlara karşı verilen tepki Sisi'ye baskı oluşturuyor" - "Eşim, Akrep cezaevinde tutuluyor. Burası hapishaneler içinde en kötü ortamı olanıdır. Burada siyasi baskı uygulanıyor. Eşimle yaklaşık 3 yıldır hiçbir şekilde görüşmemize izin verilmiyor"

ABDULLAH DOĞAN - Mısır'da, Rabia Meydanı'ndaki darbe karşıtı gösteriler sırasında vurularak öldürülen Esma el-Biltaci'nin annesi Sena el-Biltaci, ülkesinde darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine ilişkin, Sisi'ye karşı kamuoyunda gösterilen tepkinin yönetime baskı oluşturduğunu söyledi.

Biltaci, bir programa katılmak üzere geldiği Konya'da, ülkesinde yaşanan gelişmeleri AA muhabirine anlattı.

Rabia Meydanı'ndaki darbe karşıtı gösteriler sırasında vurularak öldürülen kızı Esma'nın sembol olduğunu hatırlatan Biltaci, "Esma'nın hayali sadece Mısır ile ilgili değildi. Mısır'ın hürriyetine kavuşması kadar, tüm İslam ülkelerinin hürriyetine kavuşmasını istiyordu. Bu alanda çalışmak en büyük rüyasıydı ama onu katlettiler." dedi.

- Eşiyle görüşmesine izin verilmiyor

Biltaci, cezaevinde beyin kanaması geçiren eşi Muhammed el-Biltaci ile görüştürülmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eşim, Akrep cezaevinde tutuluyor. Burası hapishaneler içinde en kötü ortamı olanıdır. Burada siyasi baskı uygulanıyor. Eşimle yaklaşık 3 yıldır hiçbir şekilde görüşmemize izin verilmiyor. Durumu çok zor, yiyecek-içecek ve tıbbi ihtiyaçları karşılanmıyor. Suçu, devrimde Mursi'nin yanında yer alması. Sisi'ye karşı olan Mursi taraftarları bu hapishanede tutuluyor. Sisi'ye karşı çıktı ve duruşundan asla taviz vermedi. Mahkemede ise Hüsnü Mübarek'e karşı, 'Allah'a ve Mısır halkına hesap vereceksin' diye sesini yükseltti. Bundan sonra daha çok işkence görmeye başladı. Eşimle görüşmeye hiçbir şekilde müsaade etmiyorlar."

- "Mısır halkının birlik şuuruna ermesini diliyorum"

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine ilişkin ise Biltaci, bunun ilk olmadığını, bugüne kadar 100'e yakın idamın gerçekleştiğini söyledi.

Biltaci, hakkında idam kararı çıkanların sayısının binden fazla olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada öncelikle Allah'ın yardımını istiyoruz. Sonra Mısır halkının birlik şuuruna ermesini diliyorum. Bu birlik, yaşananları tersine çevirecek ve düzeltecek inşallah. Sisi yönetimi olduğu müddetçe Mısır'ın geleceğinden söz edemeyiz. Öyle ki hem mevcut olanı hem de geleceği katletti. Hiçbir şey bırakmadı ama bizler bunun sürekli olacağını düşünmüyoruz. Nasıl ki Türkiye geçmişte bu tür askeri darbelere rağmen bugün güzel bir konuma geldiyse, bunun Mısır için de geçerli olacağını düşünüyor ve ümit ediyoruz."

- AB'ye "idam" tepkisi

Mısır'ın turistik beldesi Şarm el Şeyh'te düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesine ilişkin ise Biltaci, şunları kaydetti:

"İdama karşı olduğu bilinen AB'nin, özellikle idamların yapıldığı bugünlerde Mısır'ı ziyareti büyük çelişkidir, samimiyetsizliktir. Bu yaklaşım onların samimiyetsizliğini gösteriyor. Onlar, idama karşı çıktıklarını söylüyor ama Sisi ile fotoğraf veriyor ve iletişimde bulunuyorlar. İslam ülkelerinde Erdoğan'ın haricinde sesin çıktığını duymadık. Bu konuda beklenen şey; Sisi'ye karşı medya yoluyla tepki göstermek. Türk halkına bu konuda verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. İdamlara karşı verilen tepkiler Sisi'ye baskı oluşturuyor."

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Anahtar Kelimeler:
darbe mısır Muhammed Biltaci Sisi

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