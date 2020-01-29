İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğinden AA'ya ödül

Vefa Ödüllerinin diğer sahipleri ise şöyle:

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilen mağdurun ve mazlumun ümidi olan "Devlet Adamı Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla aldı.

Can, insana hizmette sınır tanımayan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirerek, "Bu ülkenin harcı birdir. Kardeşlik sınır tanımaz diyoruz." ifadesini kullandı.

Programda konuşan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, derneğin kuruluşunda 10 yılı geride bıraktığını belirterek, ülkenin milli birlik ve beraberliği adına çalıştıklarını söyledi.

Birlik tarafından "Milli Birlik ve Beraberliğimize Katkı Sağlayanlar" konulu "Zakir Taşdemir Vefa Ödülleri" töreni, Türkiye Belediyeler Birliğinde düzenlendi.

"İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Tekden Filmin sahibi, Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Prof.Dr, Kemal Tekden, Diriliş Ertuğrul oyuncuları Celal Al ve Baha Mete, Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Korosu Müdürü Hasan Öztürk, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Sivil Toplum Kuruluşu seçilen Dar-ül Eytam Vakfı Başkanı Sedat Çebi, Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, milli atlet İbrahim Çolak, edebiyatçı yazar Nurdan Damla, iş adamı Emin Uçar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın."

İslam Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Ödülü, eski Vali Adnan Yılmaz'a verildi. Yılmaz ödülünü, eski Bakan Vehbi Dinçerler'in elinden aldı.

Adına vefa ödülleri takdim edilen Zakir Taşdemir'in eşi ve çocuklarına da gecenin anısına ödül verildi. Taşdemir ailesine ödülü İsrafil Kışla verdi.

Törende ödül alan basın mensupları ve diğer isimler ise şöyle:

"İhlas Haber Ajansı muhabirleri Mevlüt Hasgül, Emin Kuvat, Burak Altun, TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Metin Erol, TGRT Haber'den Abdülaziz Turan, Günışığı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nazif Koca, Kayseri TV'den Metin Köse, Demirören Haber Ajansı muhabiri Fatih Poyraz, Kanal Fırat TV Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık.

Programda, konuklara sanatçı Esat Kabaklı ve Hasan Öztürk müzik dinletisi sundu.

