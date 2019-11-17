HABER

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğinden Balkanlar’da Akademik ve Kültürel Miras Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 15:33 | Son Güncelleme

Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen ve İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütülen Balkanlar’da Akademik ve Kültürel Miras Projesi tanıtım toplantısı Ankara’da yapıldı.Belediyeler Birliğinde yapılan toplantıda proje ile ilgili bir açıklama yapan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, derneğin 2009 yılında kurulduğunu belirterek, insana hizmette sınır tanımadıklarını ve geçmişlerine bağlı olduklarını söyledi.

Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen ve İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütülen Balkanlar’da Akademik ve Kültürel Miras Projesi tanıtım toplantısı Ankara’da yapıldı.
Belediyeler Birliğinde yapılan toplantıda proje ile ilgili bir açıklama yapan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, derneğin 2009 yılında kurulduğunu belirterek, insana hizmette sınır tanımadıklarını ve geçmişlerine bağlı olduklarını söyledi. Can, ”İnsanın olduğu yerde biz varız, önyargımız yok. Terörün, darbenin, savaşın her zaman olduğu gibi karşısındayız. Bizim ruhumuz Bedir’den başlar, Malazgirt’ten, Çanakkale’ye, İstiklal Harbine, oradan Selçuklu ve Osmanlı’nın devamı olan, İslam aleminin ve mazlum coğrafyanın umudu olan Türkiye’ ye; barış ve huzur için Fırat Kalkanına, Zeytin Dalına, Barış Pınarı Harekatına kadar devam eder. Biz de her zaman kayıtsız ve şartsız olarak vatan, bayrak, mukaddesat için devletimizin yanında yer alırız” dedi.
İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği olarak Makedonya, Bosna, Kazakistan’da paneller düzenlediklerini belirten Yücel Can, bugün de aynı şekilde Balkanlar’da Akademik ve Kültürel Miras Projesi ile yollarına devam ettiklerini söyledi.
Proje Koordinatörü Prof. Dr. Özcan Güngör ise çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

PARTNERMelisa Şenolsun geceye damga vurduMelisa Şenolsun geceye damga vurdu
Çanakkale’de 98 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 98 kaçak göçmen yakalandı
Rusya’dan İdlib’e hava saldırısı: 5 ölüRusya’dan İdlib’e hava saldırısı: 5 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Polise jiletle saldırdı, çıkan arbedede vuruldu

Polise jiletle saldırdı, çıkan arbedede vuruldu

Metin Feyzioğlu'ndan 'Suriye ile masaya oturun' çağrısı!

Feyzioğlu'ndan dikkat çeken çağrı: Suriye ile masaya oturun

Isparta'da korkunç olay! Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Hong Kong'da sular durulmuyor! Bir polis okla yaralandı

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Son dakika! Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.