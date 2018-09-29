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- e-Call sistemine uyumlu

Siber saldırılardan etkilenmeyen sistem, araçlarda otomatik 112 acil çağrı araması yapabilen "e-Call" sistemi ile uyumlu.

112 Acil Çağrı Merkezlerinin yazılımı, yeni nesil araçlarda kaza anında otomatik olarak 112 Acil Çağrı Merkezi araması yapabilen e-Call sistemine entegre edildi. E-Call ile kaza anında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin otomatik olarak aranması ile kazazede bilinçsiz dahi olsa, kaza yerinin coğrafi koordinatları ve diğer bilgiler çağrı merkezine iletilecek.

Yardım çağrısına tek numaradan ulaşma imkanı sunan sistem birçok ilde faaliyet gösteriyor. 112 çağrı merkezleri, 2019 sonunda tüm ülkede hayata geçecek.

Proje, geçen yıl Dubai'de düzenlenen Gitex Fuarı'nda da "En İyi İnovasyon Ödülü"nü kazanmıştı.

