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IDC'den "Yeni Nesil 112 Projesi"ne ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 14:58 | Son Güncelleme

Uluslararası araştırma şirketi IDC, İçişleri Bakanlığının "Yeni Nesil 112 Projesi"ni "en iyi bilgi teknolojileri yönetişimi projesi" seçti

İçişleri Bakanlığının geliştirdiği "Yeni Nesil 112 Projesi", IDC (International Data Corporation) tarafından "En İyi Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Projesi" gösterildi.

Uluslararası market araştırmaları şirketi IDC, Türkiye'de bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknolojileri pazarları için pazar istihbaratı, danışmanlık hizmetleri ve etkinlikler alanında hizmet sağlıyor.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı mühendislerince yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilen Yeni Nesil 112 Projesi, Türkiye genelinde 12 kurumun 15 proje ile katıldığı kategoride birincilik ödülüne layık görüldü.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Konya Ramada Otel'de düzenlenen törende ödülü aldı.

Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi'nde, vatandaşlar 112 sıhhi imdat, 155 polis imdat, 156 jandarma imdat, 158 sahil güvenlik, 110 yangın ihbar, 177 orman yangın, 122 AFAD gibi acil numaralara 112'den ulaşabiliyor.

Projenin yaygınlaşmasıyla illerde yaşanabilecek felaket durumunda yedekleme özelliği sayesinde acil çağrılar tek merkezden kontrol edilebilecek. Bu sayede acil durum yaşayan kente, en yakın ilden destek verilebilecek, acil durum yönetilebilecek. Sistem, internetten izole edilmiş kapalı devre sayesinde siber saldırılardan etkilenmeyecek.

- e-Call sistemine uyumlu

Siber saldırılardan etkilenmeyen sistem, araçlarda otomatik 112 acil çağrı araması yapabilen "e-Call" sistemi ile uyumlu.

112 Acil Çağrı Merkezlerinin yazılımı, yeni nesil araçlarda kaza anında otomatik olarak 112 Acil Çağrı Merkezi araması yapabilen e-Call sistemine entegre edildi. E-Call ile kaza anında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin otomatik olarak aranması ile kazazede bilinçsiz dahi olsa, kaza yerinin coğrafi koordinatları ve diğer bilgiler çağrı merkezine iletilecek.

Yardım çağrısına tek numaradan ulaşma imkanı sunan sistem birçok ilde faaliyet gösteriyor. 112 çağrı merkezleri, 2019 sonunda tüm ülkede hayata geçecek.

Proje, geçen yıl Dubai'de düzenlenen Gitex Fuarı'nda da "En İyi İnovasyon Ödülü"nü kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Nesil 112 Projesi

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