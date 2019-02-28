İddaa ihalesi Demirören'i TFF'den istifa ettirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yedi yıldır sürdürdüğü bu görevinden istifa etti.

Demirören tarafından yapılan yazılı açıklamada, "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı istifa ediyorum. Bugüne kadar şeref ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım" denildi.

Görev süresi boyunca kendisine verdiği destek ve duyduğu güvenden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Demirören, "Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum" diye ekledi.