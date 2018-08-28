İDDEF, 2 milyon mazlumun yüzünü güldürdü

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), hayırseverlerin 45 bin hisse kurban bağışını Afrika, Asya ve Balkanlar'daki ihtiyaç sahibi 2 milyon kişiye ulaştırdı.

İDDEF, "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla düzenlediği 2018 Kurban Bayramı organizasyonunda Afrika, Asya ve Balkanlar’daki 33 ülke 106 bölgede 45 bin hisse kurban kesti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 9 yıldır olduğu gibi bu yıl da hayırseverlerin bağışladığı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar aracı kurum olmadan ilk elden yoksullara ulaştırıldı. Kurbanlıkların kesim ve dağıtımı ise İslami usul ve kaidelere göre Afrika, Asya ve Balkanlar'da gerçekleşti. Medreselerinin bulunduğu 33 ülkedeki talebelere bayramlık hediye edildi.

İDDEF, bağışçılarının vekalet yoluyla bağışladıkları kurbanları Müslümanların yaşadığı muhtaç bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak gönülden gönüle bağ kurdu, paylaşma ve yakınlaşma duygularını pekiştirdi.

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- Bağışçılar kurbanının nerede kesildiğini öğrendi

Bayramda kurbanı kesilen bağışçılara bilgilendirme mesajı gönderildi. Bununla birlikte bağışçılar www.iddef.org web sitesi üzerinden de kurbanlarının durumunu sorgulayarak hangi ülkede kesildiğini öğrenebildi.

3 kıtada kurban faaliyetlerinde bulunan İDDEF, cami, mescit, medrese ve su kuyuları gibi hizmet alanlarında projelerini sürdürürken, yıl boyunca bağışçıların adak, akika ve şükür kurbanlarını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

