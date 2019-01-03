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İDDEF, 2018'de mazlum coğrafyalara umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 13:12 | Son Güncelleme

İDDEF, 2018'de dünyanın dört bir yanında İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarının yanı sıra medrese, mescit ve su kuyusu açarak, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2018'de dünyanın dört bir yanında İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarının yanı sıra medrese, mescit ve su kuyusu açarak, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Muhabbetle birlikte insanlığa hizmete" sloganıyla yola çıkan İDDEF, İslami eğitim ve insani yardım çalışmaları kapsamında önemli projelere imza attı.

İDDEF çalışmalarına başladığı ilk yıldan itibaren faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedefleyerek, geçen sene milyonlarca insanın kalbine dokundu.

Mazlum coğrafyalara yeni adımlar atan çalışma ilke ve hizmetlerine yeni medrese ve mescitler inşa eden federasyon, yardım götürdüğü ülkelerde görev yapan hocaların talebelere özveriyle verdiği eğitim neticesinde binlerce öğrencinin ilim tahsil etmesine vesile oldu.

Eğitim çalışmalarıyla ön plana çıkan İDDEF, 33 ülke ve 61 medresede eğitim gören yaklaşık 6 bin 130 öğrenciye destek vererek, "Çantamda umut var" projesi kapsamında, öğrencilere eğitim seti dağıttı.

Öğrencilerin yoksul durumdaki ailelerine ramazan, kurban ve yıl içindeki çeşitli zaman aralıklarında insani yardım ulaştıran İDDEF, eğitim çalışmaları kapsamında yüzlerce öğrencinin icazet alarak bulundukları ülkelerin çeşitli bölgelerinde göreve başlamasını sağladı.

-21 kalıcı eser inşa edildi

Bağışçıların, ilim tahsil eden öğrencilerin temiz, rahat ve güvenli bir ortamda hafızlık ve İslami ilimleri okuması amacıyla ulaştırdığı desteği, kalıcı eser olarak medrese, bölge halkları için de mescit olarak inşa ettiren İDDEF, Afrika ve Asya'da 14 medrese, 1 külliye ve 6 mescid olmak üzere 21 kalıcı eseri hayata geçirdi.

İDDEF, bu kapsamda oluşturduğu "tadilat projesi" ile kırsal yerleşim bölgelerinde hasarlı durumda olan mescitleri onararak, yeniden ibadet edilebilecek duruma getirdi.

Endonezya'da meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunamiden etkilenen insanlar için de harekete geçen İDDEF, acil yardım çalışmaları bünyesinde gıda, tıbbi malzeme ve temiz su dağıtarak, iç savaşla birlikte dünyanın en büyük insani krizini yaşayan Yemen'de de acil yardım seferberliği başlatıp gıda kolisi, kurban eti ve zekat bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

- 33 ülkede 250 bin kişiye iftar verildi

İDDEF'in acil yardım ulaştırdığı diğer ülkeler arasına dahil edilen Gazze, Suriye, Arakan ve Somali'de, "Yeryüzüne bulut ol, suya kavuştur" sloganıyla çalışmalar gerçekleştirerek, Afrika ve Asya'da yaklaşık 764 su kuyusu açtı. Filipinler'de de su kuyusu, yağmur hasadı ve biosand filtre çözümleri kapsamında çalışan federasyon, 60 adet su filtresi dağıttı.

Geçen sene ramazan ayı yardım çalışmalarını, "Bu sofrada senin de tuzun olsun" sloganıyla gerçekleştiren İDDEF, 33 ülkede yapılan yardım faaliyetlerinde 250 bin kişiye kardeşlik bilincinin pekiştirilmesi amacıyla iftar verip, ihtiyaç sahipleri için 13 bin 78 sofra kurarak, hayırseverlerin ulaştırdığı zekat ve fitre bağışları yoksul, talebe ve yetimlere teslim etti.

İDDEF, Kurban Bayramı organizasyonunda "Kardeşinle kurbanını paylaş" sloganıyla Afrika, Asya ve Balkanlar'daki 33 ülke ve 106 bölgede, bağışçıların hibe ettiği 45 bin hisseyi muhtaç bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, paylaşma ve yakınlaşma duygularını pekiştirdi.

Ayrıca adak, akika ve şükür kurbanlarıyla da kurban eti dağıtımını tüm yıl boyunca gerçekleştiren federasyon, mazlum coğrafyalar çalışmalarını sürdürüyor.

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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)

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