İDDEF, 2018'de mazlum coğrafyalara umut oldu

Eğitim çalışmalarıyla ön plana çıkan İDDEF, 33 ülke ve 61 medresede eğitim gören yaklaşık 6 bin 130 öğrenciye destek vererek, "Çantamda umut var" projesi kapsamında, öğrencilere eğitim seti dağıttı.

Mazlum coğrafyalara yeni adımlar atan çalışma ilke ve hizmetlerine yeni medrese ve mescitler inşa eden federasyon, yardım götürdüğü ülkelerde görev yapan hocaların talebelere özveriyle verdiği eğitim neticesinde binlerce öğrencinin ilim tahsil etmesine vesile oldu.

İDDEF çalışmalarına başladığı ilk yıldan itibaren faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedefleyerek, geçen sene milyonlarca insanın kalbine dokundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Muhabbetle birlikte insanlığa hizmete" sloganıyla yola çıkan İDDEF, İslami eğitim ve insani yardım çalışmaları kapsamında önemli projelere imza attı.

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2018'de dünyanın dört bir yanında İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarının yanı sıra medrese, mescit ve su kuyusu açarak, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yoksul durumdaki ailelerine ramazan, kurban ve yıl içindeki çeşitli zaman aralıklarında insani yardım ulaştıran İDDEF, eğitim çalışmaları kapsamında yüzlerce öğrencinin icazet alarak bulundukları ülkelerin çeşitli bölgelerinde göreve başlamasını sağladı.

-21 kalıcı eser inşa edildi

Bağışçıların, ilim tahsil eden öğrencilerin temiz, rahat ve güvenli bir ortamda hafızlık ve İslami ilimleri okuması amacıyla ulaştırdığı desteği, kalıcı eser olarak medrese, bölge halkları için de mescit olarak inşa ettiren İDDEF, Afrika ve Asya'da 14 medrese, 1 külliye ve 6 mescid olmak üzere 21 kalıcı eseri hayata geçirdi.

İDDEF, bu kapsamda oluşturduğu "tadilat projesi" ile kırsal yerleşim bölgelerinde hasarlı durumda olan mescitleri onararak, yeniden ibadet edilebilecek duruma getirdi.

Endonezya'da meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunamiden etkilenen insanlar için de harekete geçen İDDEF, acil yardım çalışmaları bünyesinde gıda, tıbbi malzeme ve temiz su dağıtarak, iç savaşla birlikte dünyanın en büyük insani krizini yaşayan Yemen'de de acil yardım seferberliği başlatıp gıda kolisi, kurban eti ve zekat bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.