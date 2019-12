İDDEF 2019’da Türkiye’den dünyaya gönül köprüleri kurdu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2019 yılında İslami ve insani hizmet çalışmaları yaptığı 35 ülkede cami, mescit, medrese ve su kuyusu açarak, acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi. "Muhabbetle birlikte insanlığa hizmete" sloganıyla faaliyetlerine istikrarlı bir şekilde devam eden İDDEF, hayırseverlerin bağışlarıyla dünyanın dört bir yanındaki yoksul ve mazlum kimselere eğitim ve yardım desteği sağladı. Nihai amacı İslam dünyasına eğitim hizmeti olan İDDEF’ten 2019 faaliyetleriyle ilgili yapılan açıklamada, Türkiye’den tüm dünyaya kurulan ilim ve hayır köprüsüyle yardıma muhtaç insanlara ulaşıldığı ifade edildi. Açıklamada, “İDDEF olarak, kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle her yıl daha fazla insana ulaşma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özveri, güven, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedefleyerek dünyanın dört bir yanında eğitime ulaşamamış, insani yardıma muhtaç kimselere dokunuyoruz. Hayırseverlerin bağışladığı emanetleri her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak milyonlarca insanın yüzünü güldürdük ve hayır duasını aldık. Nihai hedefimiz olan İslami eğitim çalışmalarıyla birlikte dünyanın dört bir yanında eğitime ulaşamayan çocuk ve gençlerimizi eğitimle buluşturduk. 31 ülkedeki 63 medresemizde ilim ve hafızlık dersi alan 6 bin talebemize eğitim vermeye devam ediyoruz. Acil yardım çalışmalarımızla savaş ve afet mağduru kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Tüm hayırsever bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederiz." denildi.

İDDEF’in 2019 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar şöyle açıklandı;

Eğitim seferberliği

"İslam dünyasının en büyük sorununun eğitim olduğunu bilerek iki ana çalışma modeli üzerine kurduğumuz medrese eğitimi ve tebliğ çalışmalarıyla ilim halkalarını her geçen gün büyütmeye devam ediyoruz. Her yüreğe dokunarak İslam kardeşliğini pekiştirmek ve özellikle ekonomik, sosyal ve siyasi problemler nedeniyle eğitime ulaşamayan her Müslüman’ın İslam’ı en iyi şekilde öğrenmesini hedefliyoruz. Dünyanın dört bir yanında başlattığımız eğitim seferberliği kapsamında 2019 faaliyetlerimizi 31 ülkede, 63 medrese ve 17 mescitte, 6 bin talebe ve 197 hoca ile sürdürdük. 2009-2019 yılları arası 1355 talebe icazet alıp mezuniyet belgesi alırken, 470 talebe ise hafız olarak mezun oldu. Ayrıca talebelerin yoksul durumdaki ailelerine de ramazan, kurban ve yıl içindeki çeşitli zaman aralıklarında insani yardımlar yapıldı.

Kalıcı eser

Sürdürülebilirlik ve kalıcılık kapsamında mazlum coğrafyalara yeni adımlar atarak çalışma ilke ve hizmetlerimiz kapsamında yeni medrese ve mescitler inşa ediyoruz. İlim tahsil eden talebelerin temiz, rahat ve güvenli bir ortamda İslami ilimler ve hafızlık okuması için hayırseverlerin bağışlarıyla 2019 yılında kalıcı eser olarak 2 cami, 2 medrese ve 3 mescit inşa edildi. Ayrıca ’tadilat’ projesi kapsamında bazı kırsal yerleşim yerlerindeki hasarlı durumdaki mescitler onarılarak yeniden ibadete uygun hale getirildi. Hayırseverlerin sadaka-i cariye hükmündeki kalıcı eserlere inşa ve tadilat için verdiği destekle binlerce kişi istifade imkânı buluyor. Cami, medrese ve mescitlerden talebe ve bölge halkı faydalanıyor.