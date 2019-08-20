İDDEF, bayramda 2,3 milyon mazlumun yüzünü güldürdü

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), hayırseverlerin 52 bin 265 hisse kurban bağışını Afrika, Asya ve Balkanlar'daki 2,3 milyon kişiye ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon, 10 yıldır olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin bağışladığı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları ilk elden yoksullara ulaştırdı.

Kurbanlıkların kesim ve dağıtımı ise İslami usul ve kaidelere göre Afrika, Asya ve Balkanlar'da gerçekleşti.

İDDEF, şehitleri de unutmayarak 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerin ruhuna Kenya'da kurban kesti.

Hayırseverlerin emanetini kesim videolarıyla kayıt altına alarak önceden belirlenen gerçek ihtiyaç sahiplerine hassasiyetle teslim eden İDDEF ekipleri, kurban çalışmaları kapsamında gittiği ülkelerde İDDEF'e ait medreselere ziyarette bulunarak öğrencilere bayramlık kıyafet hediye etti.

İDDEF görevlileri ayrıca kurban kesimi için gittikleri köylerde çocuklara bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve şeker dağıtarak bayram sevincini doyasıya yaşattı. 253 bölgedeki temaslarda cami, mescit, medrese ve su kuyuları gibi hizmet alanlarında yapılabilecek projelerle ilgili fikir alışverişi yapılırken, kurbanla kurulan kardeşlik köprüsüyle paylaşma ve yakınlaşma duyguları pekiştirildi.