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İDDEF, mobil iftar araçlarıyla yoksullara ulaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:11 | Son Güncelleme

İDDEF, mobil iftar araçlarıyla yoksullara ulaşıyor

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), mobil iftar araçlarıyla ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

İDDEF’den yapılan açıklamaya göre, federasyon, ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarıyla Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşarak zekat, fitre, fidye ve kumanya paketleri teslim ediyor.

"Ümmet iftar sofraları" da kuran İDDEF, ilk kez bu yıl faaliyete geçirdiği uygulamayla Afrika’nın çeşitli bölgelerindeki muhtaçlara mobil iftar araçlarıyla sıcak yemek ulaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, 2019 ramazan çalışmalarını "Sofrada Tuzun Olsun" sloganıyla gerçekleştirdiklerini, hayırseverlerin bağışlarını 33 ülkede ihtiyaç sahiplerine ve medreselerde eğitim gören talebelere ulaştırdıklarını belirtti.

İDDEF gönüllülerinin uzun ve zorlu yolculuklarla ramazan yardım çalışmalarının gerçekleştiği ülke ve bölgelere ulaştığını aktaran Turan, "Bu yıl ilk kez Batı Afrika Ülkesi Gine’de faaliyete geçirdiğimiz mobil iftar araçlarıyla başkent Konakri çevresindeki yoksul mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Yoksulluk ile birlikte yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu ülkelerden olan Gine’de sağlıklı ve sıcak yemek hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Turan, Gine’deki ramazan yardımlarıyla ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

"33 ülkede gerçekleşen ramazan faaliyetlerimizin bir ayağını da Gine oluşturuyor ve Gine’nin dört bölgesinde çalışma yapıyoruz. Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyemizde ve iftara çok az bir zaman kala yolda olanlara sıcak yemek ikram ediyoruz. Her gün yola çıkan mobil iftar araçlarımız ise Simenteri bölgesinde 150, Konkanser bölgesinde 250, Rotama Dispanser bölgesinde 300 aileye iftar yemeği dağıtıyor. Rotama Dispanser bölgesi çoğu engelli olan kardeşlerimizden oluştuğu için özel ve önemli bir yeri var. Külliyemiz içerisinde yer alacak ve şu an inşa aşamasında olan sağlık ocağı projemizle engelli kardeşlerimize sağlık hizmeti de vermeyi planlıyoruz. Bizler İDDEF olarak bağışçılarımızın desteğiyle binlerce kilometre uzaklıkta gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın, onları sevindirmenin, dualarını almanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben bu kervana destek veren ve kardeşleriyle ekmeğini bölüşen hayırseverlere teşekkür ediyorum."

33 ülke 106 bölgede yardım çalışmalarını sürdüren İDDEF'e, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alınarak bağış yapılabiliyor.

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İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Ramazan yardımı

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