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İDDEF talebeleri Mehmetçik’in yanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:21 | Son Güncelleme

İDDEF’in medreselerinde eğitim alan talebeler ve görevli hocalar Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda başarılı olabilmesi için dua etti.Barış Pınarı Harekatı’na destek büyüyor.

İDDEF talebeleri Mehmetçik’in yanında

İDDEF’in medreselerinde eğitim alan talebeler ve görevli hocalar Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda başarılı olabilmesi için dua etti.
Barış Pınarı Harekatı’na destek büyüyor. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)’in dünyanın dört bir yanındaki medreselerinden dua ve hatim sesleri yükseldi.
Afrika’dan Asya’ya tüm Ümmet, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı’nın muvaffakiyetle sonuçlanması için dua ve hatimlerle Türkiye’nin ve kahraman ordusunun yanında olduğunu gösterdi.
‘Barış Pınarı Harekatı’nı tebeşirle kara tahtaya ve kağıtlara yazan medrese talebeleri, Gine’den Nijer’e, Burkina Faso’dan Pakistan’a uzanan Ümmet coğrafyasından okudukları dua ve hatimlerle izleyenleri duygulandırdı.
Talebeler, “Allah Türkiye’nin yardımcısı olsun”, “Allah Türk ordusunu muzaffer eylesin” diye dua ederken hep bir ağızdan da ‘Amin’ dedi. Hocalar ise, “Talebelerimizle Türk milletine, Türk ordusuna dua ettik. Allah Türkiye ve ordusuna muvaffakiyetler nasip etsin. Harekat boyunca dua ve hatimlerimizle destek olacağız, Türkiye’nin ve askerlerinin yanındayız” ifadeleriyle mesajlarını Türkiye’ye iletti.
Bugün 35 ülke 93 bölgede hizmet veren İDDEF, 32 ülkedeki 63 medrese, 556 hoca ve 6 bin 200 talebe ile İslami eğitim çalışmalarına özverili, hummalı ve istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

İDDEF talebeleri Mehmetçik’in yanında

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