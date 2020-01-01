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  4. İDDEF'den insani yardım çalışmaları

İDDEF'den insani yardım çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 11:42 | Son Güncelleme

İDDEF'den insani yardım çalışmaları

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2019'da dünyanın dört bir yanında insani yardım çalışmaları gerçekleştirdi.

İDDEF açıklamasına göre, oluşum 2019'da 35 ülkede cami, mescit, medrese ve su kuyusu açarak, acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi.

Açıklamada, "İDDEF olarak kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle her yıl daha fazla insana ulaşma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özveri, güven, sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedefleyerek dünyanın dört bir yanında eğitime ulaşamamış, insani yardıma muhtaç kimselere dokunuyoruz. Hayırseverlerin bağışladığı emanetleri her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak milyonlarca insanın yüzünü güldürdük ve hayır duasını aldık. Nihai hedefimiz olan İslami eğitim çalışmalarıyla birlikte dünyanın dört bir yanında eğitime ulaşamayan çocuk ve gençlerimizi eğitimle buluşturduk." denildi.

Kamboçya, Yemen, Suriye, Gazze ve İran'da yapılan yardımlara yer verilen açıklamada, Asya, Afrika’da 702 adet su kuyusu açıldığı, çalışmalarla ilgili federasyonun www.iddef.org adresinden bilgi alınabildiği ifade edildi.

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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)

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