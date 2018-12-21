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İDDEF'in Burkina Faso'daki medresesinden 57 hafız mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 13:09 | Son Güncelleme

İDDEF'in Burkina Faso'daki medresesinden 57 hafız mezun oldu

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun (İDDEF) Burkina Faso'daki medresesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 57 öğrenci icazet aldı.

İDDEF’ten yapılan açıklamaya göre, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'daki Mahmud Ustaosmanoğlu Medresesinde hafızlık eğitimini tamamlayan talebeler için icazet töreni düzenlendi.

Törene, İDDEF Yönetim Kurulu Başkanı Ali Polat, İDDEF Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Payalan ve İDDEF İcra Kurulu Üyesi Muhammed Taşören katıldı.

Törende konuşan Taşören, Burkina Faso'da güzel hizmetlerin geliştiğini ve burada inşa ettikleri medreselerde pek çok öğrenci yetiştirdiklerini anlattı.

Afrika ve Asya'da insanların yoksulluktan dolayı eğitim alamadıklarını belirten Taşören, okuyamayan çocuklara ilim götürme hedefiyle medreseler açtıklarını kaydetti.

Sürdürülebilir bir eğitim için her türlü imkanın düşünülmesi gerektiğine işaret eden Taşören, "Hem fiziki anlamda mekanların iyi olması hem de eğitim alırken araç gereçlerin kullanılabilir olması gerekiyor. Bu kapsamda eğitim seti hediyesi hazırladık ve talebelerimize hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İDDEF tarafından başlatılan "Çantamda Umut Var" projesi kapsamında medreselerde eğitim alan öğrencilere, eğitim seti hediye edildi. Hayırseverler, "Çantamda Umut Var" projesiyle ilgili detaylı bilgiye "www.iddef.org" internet sitesinden ulaşabiliyor.

Öte yandan, İDDEF yetkilileri tarafından ülkenin Rahmetullah şehrinde Ayşe Sancak Medresesi'nin, Lobuga'da ise Hasan Umurhan Mescidi'nin açılışı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hafız icazet İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)

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