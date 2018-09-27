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İDDEF'in Gine'deki Kur'an kursu öğrencileri mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

İDDEF'in Gine'deki Kur'an kursu öğrencileri mezun oldu

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun (İDDEF), Gine'deki 2. Abdülhamid Han Camisi'nde düzenlediği yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler mezun oldu.

İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Konakri'de inşa edilen Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'ndeki 2. Abdülhamid Han Camisi'nde, kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler arasında, Kur'an-ı Kerim yarışması düzenlendi.

İDDEF'in yaz kursunda 870 öğrenci eğitim alırken, yarışmaya 600 öğrenci katıldı.

Yarışmada birinci olan kız ve erkek öğrencilere, yüz bin Gine Frangı, rahle ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kursa katılan tüm öğrencilere karne şeklinde notları, Kur'an-ı Kerim'i okurken nereye kadar gelebildiği ve nerede kaldığını gösteren belgeler verildi.

Öğrenciler gelecek yıl yaz kursuna tekrar bu belgelerle kayıt yaptırabilecek ve kaldıkları yerden başlayabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gine II. Abdülhamid Han Camii İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)

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