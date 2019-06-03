İDDEF'ten 450 bin kişiye iftar

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazanda 33 ülkede 450 bin kişiye iftar verdi.

İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl "Sofrada Tuzun Olsun" sloganıyla yapılan ramazan çalışmaları tamamlandı.

Bu çalışmalar kapsamında 33 ülkede 450 bin kişiye kardeşlik bilincinin pekiştirilmesi amacıyla hayırseverlerin desteğiyle iftar veren federasyon, Kosova, Burkina Faso, Gine, Meksika, Kırgızistan, Filipinler, Yemen ve Güney Kore'de ümmet iftar sofraları düzenlendi.

Bağışçıların, zekat, fitre, fidye, sadaka, iftar, ramazan kumanyası yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İDDEF ekipleri, 32 bin kumanya ve 35 bin zekatı yoksul, öğrenci ve yetime ulaştırdı.

Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil yardım bölgelerinde ise 56 bin kişiye zekat, fitre, gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtılarak iftar verildi.

Ayrıca, medreselerde eğitim alan öğrencilerle muhtaç çocuklara bayramlık kıyafetleri alındı.

- Afrika'da mobil iftar araçları

İDDEF, ilk kez bu yıl faaliyete geçirdiği uygulamayla Afrika'nın çeşitli bölgelerindeki muhtaç kimselere mobil iftar araçlarıyla sıcak yemek ulaştırdı.