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İDDEF'ten 450 bin kişiye iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 13:21 | Son Güncelleme

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, ramazanda sürdürdüğü faaliyetler çerçevesinde 33 ülkede 450 bin kişiye iftar verdi

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazanda 33 ülkede 450 bin kişiye iftar verdi.

İDDEF'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl "Sofrada Tuzun Olsun" sloganıyla yapılan ramazan çalışmaları tamamlandı.

Bu çalışmalar kapsamında 33 ülkede 450 bin kişiye kardeşlik bilincinin pekiştirilmesi amacıyla hayırseverlerin desteğiyle iftar veren federasyon, Kosova, Burkina Faso, Gine, Meksika, Kırgızistan, Filipinler, Yemen ve Güney Kore'de ümmet iftar sofraları düzenlendi.

Bağışçıların, zekat, fitre, fidye, sadaka, iftar, ramazan kumanyası yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İDDEF ekipleri, 32 bin kumanya ve 35 bin zekatı yoksul, öğrenci ve yetime ulaştırdı.

Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil yardım bölgelerinde ise 56 bin kişiye zekat, fitre, gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtılarak iftar verildi.

Ayrıca, medreselerde eğitim alan öğrencilerle muhtaç çocuklara bayramlık kıyafetleri alındı.

- Afrika'da mobil iftar araçları

İDDEF, ilk kez bu yıl faaliyete geçirdiği uygulamayla Afrika'nın çeşitli bölgelerindeki muhtaç kimselere mobil iftar araçlarıyla sıcak yemek ulaştırdı.

Batı Afrika ülkesi Gine'de bulunan Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi içindeki II. Abdülhamid Han Camisi'nde ramazan ayı boyunca talebe ve ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği verilirken, iftar vakti yolda kalan kimselere iftariyelikler dağıtıldı. Mobil iftar araçlarıyla çeşitli bölgelerdeki 700 muhtaç aileye her gün sıcak yemek ulaştırıldı.

İDDEF, susuzluğun en fazla hissedildiği, temiz suya erişmede zorluk çekilen Afrika ve Asya'da 142 yeni su kuyusunu hizmete aldı.

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