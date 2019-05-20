İDDEF'ten Gazze'ye ramazan yardımı

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) "Sofrada Tuzun Olsun" sloganıyla başlattığı ramazan çalışmaları kapsamında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon ramazan yardımları kapsamında hayırseverlerin zekat, fitre, fidye ve kumanya paketi bağışlarını Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 33 ülkeye götürüyor.

Bu kapsamda federasyon, temel gıda malzemelerinin bulunduğu ramazan kumanyasını Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine dağıttı, zekat bağışlarını da ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Ayrıca İDDEF, kampanya dahilinde şu ana kadar 250 kişilik iftar verdi.

Zekat, fitre, fidye ve kumanya paketleriyle birlikte iftar sofralarının ramazan boyunca kurulacağı belirten İDDEF'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in abluka altına aldığı ve her ramazan öncesinde bilinçli olarak saldırdığı Gazze şeridinde kardeşlerimiz yoksulluk içinde yaşıyor. Gazze'deki 2 milyona yakın kişiden, 1,3 milyonu yardıma muhtaçken, ailelerin yüzde 47'si ise güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmakta zorlanıyor. Gazze'de başta sağlık olmak üzere su, gıda, yoksulluk ve işsizlik krizi gün geçtikte büyüyor. İDDEF olarak kıymetli bağışçılarımızın desteğiyle her ramazan olduğu gibi bu ramazan da Gazze'deki Filistinli kardeşlerimizin yanında olarak hayırseverlerin zekat, fitre, fidye ve gıda kolilerini ulaştırmayı sürdürüyoruz. Zekat bağışlarını başta talebeler olmak üzere gerçek ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim ediyoruz. Aynı zamanda 'Sofrada Tuzun Olsun' sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bu yılki çalışmalarımız kapsamında Gazze'de düzenli iftar veriyor, yoksul kardeşlerimizin evlerine sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Gazze’deki kardeşlerimize yalnızca ramazan ayı boyunca değil, acil yardım çalışmaları kapsamında tüm yıl desteğimizi sürdürüyoruz. Ümmet coğrafyasındaki yoksul kardeşlerimize her zaman olduğu gibi mübarek ramazan ayında daha çok destek olan, ramazanın paylaşma ruhuyla infak eden hayırseverlerimize teşekkür ederiz."

