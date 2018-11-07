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İDDEF'ten Gine'de aşevi hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:06 | Son Güncelleme

Gine'nin başkenti Konakri'de başlatılan aşevi projesiyle günde yüzlerce kişi sıcak yemek yiyor

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun (İDDEF) Gine'nin başkenti Konakri'de başlattığı aşevi projesiyle günde yüzlerce kişi sıcak yemeğe kavuştu.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Batı Afrika'nın en fakir ülkelerinden Gine'nin başkenti Konakri'de inşa edilen Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'nde ikinci etap çalışmaları kapsamında aşevi hizmet vermeye başladı.

Hizmete alınan 250 metrekare büyüklüğündeki aşevinde, günlük 3 bin kişiye sıcak yemek veriliyor. Külliye içerisindeki İslami İlimler İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 500 öğrenci, hocalar ve ihtiyaç sahibi Gineliler de aşevinden istifade ediyor.

Aşevinde bir kişi için günlük yemek bedeli 10 lira olarak belirlenirken, yardımlar "www.iddef.org" internet adresi ve ilgili banka hesap numaraları üzerinden alınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
aşevi Gine İDDEF

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